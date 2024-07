Rana zagoi się szybciej, jeśli użyje się stymulatorów komórkowych, witamin i naparów z niektórych ziół. W odbudowie skóry ważne są witaminy A, E oraz C, a także kwasy omega-3.

Gojenie ran będzie szybsze, jeśli zapewni się im dopływ powietrza i uchroni przed zakażeniem.

Lepsze gojenie ran dzięki odkażeniu i opatrunkom

Aby rana dobrze się goiła, powinna zostać odkażona i zaopatrzona. Żeby uniknąć zakażenia, uszkodzone miejsce powinno być osłonięte jałowym opatrunkiem, a kilka razy w ciągu dnia dobrze jest pozwolić skórze „pooddychać”, o ile oczywiście nie ma zagrożenia, że do środka dostaną się bakterie.

Wspomaganie gojenia ran stymulatorami komórkowymi

Stymulatory komórkowe wspierają odbudowę tkanek, co sprawia, że gojenie ran jest znacznie szybsze. Należą do nich m.in. specyfiki apteczne zawierające tlenek cynku, alantoinę, kolagen, witaminy A, E oraz C, kwas hialuronowy czy fibronektynę. Substancje te przyspieszają regenerację naskórka, poprawiają przepływ krwi w drobnych naczyniach i zwiększają liczbę leukocytów w miejscu zranienia.

W gojeniu ran pomocne są także produkty z aloesem albo sam aloes. Wystarczy z dojrzałej rośliny odłamać liść i sokiem posmarować ranę. Jeśli rana jest wysiękowa, odpowiednie warunki do jej zabliźnienia stworzą naniesione hydrokoloidy. Pochłoną one wyciek i jednocześnie nie przesuszą i nie podrażnią uszkodzonej powierzchni ciała. One także przyspieszają regenerację naskórka. Warto sięgnąć także po produkty zawierające dializat z krwi cieląt. Polepsza on dopływ tlenu oraz substancji odżywczych do rany. Witaminy A oraz E można dostarczyć natomiast dzięki maści witaminowej.

Dieta przyspieszająca gojenie ran

Bardzo ważne po urazach jest zażywanie witaminy C, która uczestniczy w produkcji kolagenu. To dzięki kolagenowi skóra jest elastyczna i może się odbudowywać. Ponadto witamina C uszczelnia naczynia krwionośne, dzięki czemu chroni przed infekcjami. Można ją suplementować lub wzbogacić dietę o bogate w tę witaminę produkty, np. kiwi, cytrusy, jabłka, pomidory, paprykę i inne. Równie ważna dla szybkiego gojenia ran jest lizyna – jej także organizm nie jest w stanie wytworzyć samodzielnie, dlatego należy uwzględnić w diecie produkty ją zawierające. Lizyna znajduje się w mleku i jego przetworach, jajach, rybach, czerwonym mięsie i kurczaku oraz jagnięcinie, szpinaku i soi. Warto również w okresie rekonwalescencji dostarczać sobie witamin z grupy B i kwasów omega-3.

Zioła na szybsze gojenie ran

Wiele ziół działa nie tylko przeciwzapalnie, ale i faktycznie przyspiesza gojenie ran, jak również zmniejsza ryzyko pojawienia się blizn. Pod tym względem przoduje cebula. Na rynku są dostępne także maści z wyciągiem z cebuli na blizny. Świeża cebula przyłożona do rany odkaża ją i tym sposobem ułatwia regenerację skóry. Gojenie ran przyspieszają też liście kapusty, aloes, skrzyp polny w formie odwaru albo papki, babka lancetowata, kurkuma, liście laurowe, a nawet surowe ziemniaki.