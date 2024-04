Maffashion w tym tygodniu zaczęła treningi do "Tańca z Gwiazdami" dopiero w środę. Dwa pierwsze dni tygodnia poświęciła na regenerację oraz na obowiązki zawodowe.

Reklama

Maffashion zaskoczyła nagraniem

Maffashion i Michał Danilczuk są jedną z najbardziej uwielbianych par tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami". Para otrzymała awans do półfinału show, a to oznacza, że powinni zacząć intensywne przygotowania taneczne, aby przejść do finałowego odcinka! Niestety nagle pojawiła się informacja, która może zaniepokoić fanów modelki.

Nie może być normalnie... wydarzyła się mała awaria podczas nagrywek i mamy zmianę planów... tak po krótce - wyjawiła Maffashion.

Instagram@Maffashion

Miejmy nadzieję, że to nic poważnego, a Maffashion dalej będzie trenowała pod czujnym okiem partnera tanecznego.

Pawel Wodzynski/East News

Przypominamy, że w ostatnim odcinku Maffashion i Michał Danilczuk otrzymali maksymalną liczbę punktów od jury zarówno za taniec z duecie, jak i z bliską osobą. Maffashion do tego występu zaprosiła swoją przyjaciółkę- Kasię, która okazała się być niesamowicie uzdolniona tanecznie, co docenił nawet Rafał Maserak! Fani Maffahion również jej nie zawiedli, więc modelka wraz z partnerem mogli cieszyć się z awansu do przedostatniego odcinka show.

Reklama

Zobacz także: Jak oni na siebie patrzą! Danilczuk rozpływa się nad Maffashion. "To jest najpiękniejsze"

Zobacz także