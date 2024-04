Roksana Węgiel jest niekwestionowaną gwiazdą "Tańca z Gwiazdami". Podczas wywiadów nie wykluczyła, że to właśnie Michał Kassin przygotuje ją i Kevina Mgleja do pierwszego tańca. Wiadomo już, że Roksana Węgiel weźmie ślub w 2024 roku.

To może być wydarzenie roku

Znamy datę ślubu Roksany Węgiel.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej poznali się jesienią 2022 roku. W dniu 18-stych urodzin wokalistka oficjalnie potwierdziła swój związek, a kilka miesięcy później wyznała, że jest już zaręczona. W mediach od miesięcy głośno jest również na temat ślubu Roksany Węgiel z Kevinem Mglejem, jednak wokalistka podkreśla, że nie chce by to było medialne wydarzenie, a dzień, który przeżyją w gronie najbliższych. Wiemy kiedy odbędzie się ślub Roksany Węgiel. Z informacji, które otrzymaliśmy od osoby z otoczenia Roksany Węgiel, wynika, że wesele odbędzie się w ostatnim miesiącu wakacji.

Ślub Roksany i Kevina odbędzie się już w drugiej połowie sierpnia. Jeśli Roxie dojdzie do finału Tańca z Gwiazdami, to i tak będzie miała sporo czasu na przygotowania. Goście dostali już tzw. save the date (zarezerwuj datę - przyp. red.), reszta jest jednak trzymana w wielkiej tajemnicy.

- mówi nam osoba związana z parą.