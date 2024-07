Aby zjeść raki, na początku należy uporać się z ich skorupą – mięso znajduje się w środku. Można je jeść za pomocą specjalnych sztućców lub tylko palcami.

Reklama

Kilogram raków to koszt około 50 złotych. Za najlepsze uznaje się mięso ukryte w odwłoku. Raki są bardzo popularne w Szwecji – w sierpniu odbywa się tam Kraftskiva, czyli wielka rakowa uczta.

Przygotowanie raków mrożonych i świeżych

Najlepiej wybierać raki, których rozmiar nie przekracza 15 centymetrów. Tłuste raki mają ciemny kolor skorupy, zaś ich chude odpowiedniki – zielonkawy. Na początku należy je dokładnie wyszorować i opłukać, a później wrzucić do wrzątku (tak, aby były całe zanurzone). Świeże raki wrzuca się do wody żywe. Mrożonych w pancerzu skorupiaków nie trzeba wcześniej rozmrażać. Należy zadbać, aby rak miał ogon wygięty pod siebie, bo odwłok kurczy się, kiedy zostaje wrzucony do wrzątku. Rozpoczyna się od oderwania główki – skorupiaka należy złapać w dwóch miejscach, za ogon i w miejscu, w którym łączy się z głowotułowiem. Po 10 minutach należy wyciągnąć raki z wody i rozłożyć je na talerzu, aby trochę ostygły. Ważne jest usunięcie pierwszych pierścieni, które otaczają odwłok, aby uzyskać dostęp do mięsa. Żeby jeść mięso w szczypcach, należy rozbić skorupkę, natomiast z główki można wyssać sok. Można również dostać mrożone raki oczyszczone, ale przynajmniej raz w życiu każdy powinien spróbować przyrządzić je od podstaw. Raki warto gotować w wodzie z dodatkiem koperku, po wyjęciu można je przyprawić solą i cytryną.

Sposób jedzenia raków

Raki powinno się jeść za pomocą specjalnych szczypczyków i długiego widelca z ostrymi szpikulcami. Jeśli dopiero zaczyna się przygodę kulinarną z rakami, najlepiej jeść je palcami.

Zobacz także

Raki mają niewiele mięsa, ale ich niepowtarzalny smak skłania do kulinarnej przygody.