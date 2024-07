Na raclette nie ma jednego, uniwersalnego przepisu. Jest to danie, które dopuszcza niemal nieograniczoną dowolność w doborze składników i dodatków. Kluczem do udanego dania jest specjalny grill z patelenkami – to na nim przyrządza się raclette.

Potrawy z raclette są powszechnie znane we Francji, Szwajcarii i Belgii. Także w Polsce zyskują coraz większą popularność.

Co to jest raclette i skąd pochodzi?

Raclette, czyli rodzaj zapiekanki, to tradycyjne szwajcarskie danie. Jego nazwa pochodzi od sera raclette, którego używa się do przyrządzenia tej potrawy. Jest to pełnotłusty, średnio twardy ser dojrzewający o dość ostrym smaku (do pokrojenia go przyda ci się specjalny nóż do sera). W Polsce ser raclette nie jest popularny, ale można go z powodzeniem zastąpić twardym serem żółtym, a nawet pleśniowym czy niebieskim. Raclette to także potoczna nazwa elektrycznego grilla, w którym przygotowuje się tę potrawę. Jest to urządzenie wyposażone w specjalne małe patelenki pokryte teflonem. Na patelenkach zapieka się ser z samodzielnie skomponowanymi składnikami, na przykład warzywami, mięsem, jajkami.

Raclette, czyli przepis na udaną imprezę

Raclette najlepiej sprawdza się podczas przyjęć i spotkań w gronie 6-8 osób (zazwyczaj tyle patelenek dołączonych jest do grilla). Urządzenie stawia się na środku stołu. W półmiskach umieszcza się składniki do skomponowania dania. Każdy z uczestników przyjęcia sam wybiera elementy swojej zapiekanki i umieszcza je na patelence. Wspólne raclette integruje biesiadników i jest świetną atrakcją dla gości. Przygotowanie takiego posiłku ma także wiele plusów dla gospodarza – danie przygotowuje się szybko i łatwo, a po skończonej imprezie nie trzeba zmywać wielu naczyń. Trzeba tylko wywietrzyć unoszące się aromaty i umyć zestaw do grillowania oraz do serwowania potraw.

Jakie składniki do raclette przygotować?

Składniki do raclette można dowolnie dopasowywać do smaku i upodobań gości. Najpopularniejsze elementy to szynka, filet z kurczaka, boczek, gotowane ziemniaki, warzywa konserwowe, pieczarki, papryka i pomidory. Im większy wybór dodatków, tym większe prawdopodobieństwo, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dla wymagających smakoszy można przygotować bardziej wyszukane składniki.

Raclette z owocami morza

Ciekawą wariacją na temat raclette jest wersja tej potrawy z owocami morza. Można do niej przygotować między innymi ugotowane wcześniej krewetki, homary, ostrygi, przegrzebki, ślimaki i ośmiornice. Warzywa, które dobrze komponują się z takimi składnikami to oliwki, papryka, papryczka chili, czosnek, karczochy i pomidory. Do owoców morza najlepiej serwować białe wino.

Raclette po włosku

Do włoskiej wersji raclette idealna będzie szynka parmeńska. Dodatki, jakich nie może zabraknąć wtedy na stole to zielone szparagi (wcześniej podgotowane) oraz świeża rukola. Oprócz tradycyjnego szwajcarskiego sera do raclette warto podać także mozzarellę i parmezan.

Wegańskie raclette

Mimo że głównym składnikiem tradycyjnego raclette jest ser, potrawę można przygotować także w wersji wegańskiej. Ser należy wówczas zastąpić twarożkiem sojowym, czyli tofu. Pasuje on na przykład do grzybów, brokułów, cukinii i pomidorów.