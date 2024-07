Zmieniać siebie można ucząc się na błędach i sukcesach innych. Przy zmianie pomaga zdrowa dieta i kondycja, docenianie i nagradzanie siebie.

Zmienić siebie, czy nie warto?

Aby coś zmienić, człowiek potrzebuje naprawdę silnego bodźca, inaczej może utknąć w bezpiecznym, choć szkodliwym stanie. Dzieje się tak chociażby z dziećmi z patologicznych rodzin. Nieznane jest złe, człowiek skazuje się więc dobrowolnie na tkwienie latami w tym samym niszczącym schemacie, zbyt sparaliżowany, aby wykonać ruch ku poprawie stanu rzeczy. Praca nad sobą powinna czemuś służyć i sprawiać przyjemność. Wymaga systematyczności, charakteru, umiejętności zarządzania czasem. To nie zawsze rewolucja, a efektywna, acz mało bolesna zmiana priorytetów i sposobu myślenia.

Sposoby na lepsze życie: jak zmienić siebie

Oto kilka porad, którymi warto się inspirować w doskonaleniu siebie bez komplikowania sobie życia na siłę:

Ucz się na błędach innych, ale także na ich sukcesach. Korzystaj z porad naprawdę najlepszych fachowców w danej dziedzinie. Jeżeli chcesz być ekspertem w kuchni włoskiej, przekonaj szefa restauracji, w której pracujesz, aby zainwestował w twój kurs wyjazdowy na profesjonalne warsztaty u prawdziwego Włocha. Na urlop wybierz się do Italii, odwiedzaj lokalne knajpki, degustuj, rozmawiaj z kucharzami i gospodyniami domowymi, zbieraj przepisy i odkrywaj tajniki kuchni. I popracuj nad znajomością języka włoskiego.

Odpowiedz sobie konkretnie na pytanie, czego ci tak naprawdę brak. Jasno i realnie wytycz cel, na którym to tobie zależy, określ plan działania i sposoby jego realizacji. Uwierz w sukces, bo bez tego nie ma sensu zaczynać.

Praktyka to klucz do sukcesu. Nie siedź z założonymi rękami. Znajomość teorii nie nauczy cię przewijania dzieci, jeżeli szukasz dorywczego zajęcia jako niania. Umawiaj się ze znajomymi rodzicami maluchów i wyręczaj ich.

Nie rezygnuj już po pierwszej porażce.

Przy realizacji działań uwzględnij swój rytm biologiczny, dobowe wahania energii i przeorganizuj dzień. Jeśli jesteś rannym ptaszkiem nie biegaj wieczorem po zakończeniu wszystkich zajęć, tylko przed porannym prysznicem wybierz się w trasę, a wieczorem poczytaj do snu.

Pamiętaj, że złe nawyki można zmienić. Podziel swą tradycyjną ogromną porcję makaronu na pół, a tiramisu i duże latte zastąp garścią orzechów i migdałów i espresso.

Zadbaj o zdrowie, dietę i kondycję, co uwolni dodatkową energię. Przestań podjeżdżać autobusem dwa przystanki, na spotkanie z przyjaciółką umów się na rower lub w siłowni, a nie w cukierni, nie omijaj basenu szerokim łukiem tylko dlatego, że możesz głupio wyglądać w ubiegłorocznym kostiumie.

Nie odkładaj wszystkiego na później. Rób to, co masz zaplanowane i kropka. Zrobisz to szybciej i unikniesz czasochłonnego opóźniania. A oszczędzony później czas przeznacz na coś przyjemnego.

Wypunktuj szkodliwe dla ciebie rzeczy i niesłużące relacje i ich unikaj. Jeśli po każdym spotkaniu z dawną koleżanką, supermodelką i gadułą, boli cię głowa i masz wstręt do jedzenia - zrezygnuj z kontaktów z nią.

Doceń siebie, swoje sukcesy, nagradzaj się i rozpieszczaj. Po pochwalonej przez szefa prezentacji uśmiechnij się i podziękuj, a wieczorem idź do kina. I kup mały popcorn.