Niemal 8 lat po ślubie cywilnym Adam i Anna Stachowiakowie wzięli ślub kościelny! Stało się to tuż po świętach, 27 grudnia, ale informację swoim fanom przekazali dopiero w Sylwestra. "Wykonało się" - napisał wokalista, którego dobrze znacie z "The Voice of Poland". Zobaczcie zdjęcia z tej uroczystości i poznajcie więcej szczegółów!

Adam Stachowiak oraz jego żona, pisarka Anna Stachowiak, o swoim ślubie kościelnym poinformowali fanów w ostatni dzień 2023 roku, publikując na swoich mediach społecznościowych zdjęcie z uroczystości. Okazuje się, że zanim w kościele padło "sakramentalne tak", to tego dnia Adam przyjął trzy sakramenty - chrzest, komunię i bierzmowanie. Od jakiegoś czasu muzyk głośno mówi o swojej wierze i religijności:

Wykonało się! Wzruszenie mnie ogarnia, gdy piszę te słowa. Przyjąłem Chrzest Św. po 27 latach i narodziłem się na nowo, a wszystko to za sprawą drogi, którą przeszedłem w ostatnich latach. To była długa droga, pełna pytań, poszukiwań i głębokich przemian. Szukałem odpowiedniego duszpasterza, który poprowadzi mnie przez ten czas, i dzięki Bożej łasce znalazłem. Pan Bóg mnie uratował!

Wykonało się! Wzruszenie mnie ogarnia, gdy piszę te słowa. Przyjąłem Chrzest Św. po 27 latach i narodziłem się na nowo, a wszystko to za sprawą drogi, którą przeszedłem w ostatnich latach. To była długa droga, pełna pytań, poszukiwań i głębokich przemian. Szukałem odpowiedniego duszpasterza, który poprowadzi mnie przez ten czas, i dzięki Bożej łasce znalazłem. Pan Bóg mnie uratował!

Dalej uczestnik "The Voice of Poland" kontynyuje:

Dziś mogę to powiedzieć z pełnym przekonaniem. Z Bogiem można wszystko. Jego obecność w moim życiu zmieniła wszystko. Nie jem mięsa w piątek, chodzę co niedzielę do kościoła i wiem, że to dopiero początek. Pan Bóg działa przez ludzi i znalazło się kilku takich, którzy nie tylko nie przeszkadzali, ale i pomogli nam w tej drodze. To dzięki nim i Bożej łasce jesteśmy tu, gdzie jesteśmy

pisze Adam