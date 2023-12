Michał Wiśniewski i Jacek Łagwa założyli razem zespół "Ich Troje". Grupa ma na swoim koncie wiele znanych hitów, a nawet występ na Eurowizji, na którym wywalczyli siódme miejsce. Od tego czasu minęły już dwie dekady, a życie jednego z członków grupy bardzo się zmieniło. Łagwa przyznał, że pandemia spowodowała, że musiał zmienić branże — nie zgadniecie, czym teraz się zajmuje. Już wkrótce może pojawić się waszym domu.

Zespół "Ich troje" to kultowy zespół, który powstał w latach 90. W jego składzie znajdowali się m.in. Michał Wiśniewski i Jacek Łagwa. W międzyczasie w zespole przewinęły się takie nazwiska jak Agata Buczkowska czy Magda Femme. Jedno jest pewne, grupa stworzyła wiele znanych hitów takich jak: "Zawsze z Tobą chciałbym być" czy "Wypijmy za to". Jednak losy jego członków nie zawsze potoczyły się tak, jak moglibyśmy się tego spodziewać. Gdy pojawiła się pandemia, miała wpływ na kondycje wielu branż, w tym również muzyczną. Jacek Łagwa z "Ich troje" musiał zarejestrować się w Urzędzie jako bezrobotny i poszukać sobie nowego zajęcia, które bardzo odbiegało od tego, czym zajmował się wcześniej.

Gdy przyszła pandemia, nie graliśmy i zostałem zupełnie bez pracy, postanowiłem poszukać sobie nowego zajęcia. Napisałem więc CV i poszedłem do Urzędu Pracy, by zarejestrować się jako bezrobotny. Panie mnie rozpoznały, było bardzo sympatycznie, potem jedna z nich wzięła moje papiery i czytała, ile to nagród dostałem, ile płyt nagrałem i na koniec powiedziała: Piękne to pana CV, ale czy potrafi pan robić coś pożytecznego?

W dalszej części muzyk zdradził, że postanowił podążyć planami z dzieciństwa i zostać elektrykiem. Okazuje się, że od najmłodszych lat miał do tego smykałkę, ale dopiero pandemia spowodowała, że dał temu szanse.

Elektryka pociągała mnie od dziecka, mama mi opowiadała, że jak miałem trzy lata, wkładałem do gniazdek wszystko, co się dało, do tego mieliśmy w rodzinie dwóch świetnych elektryków

Wygląda na to, że na naukę nigdy nie jest za późno. Muzyk postanowił zapisać się do szkoły dla dorosłych o zawodzie technik elektryk, a już niedługo czeka na niego egzamin. Jesteście zaskoczeni?

Zapisałem się do szkoły dla dorosłych w zawodzie technik elektryk, kończę ją w styczniu i czeka mnie egzamin państwowy. Równolegle zrobiłem już uprawnienia SEP, to są uprawnienia, które dają mi możliwość pracy w nowym zawodzie, mogę więc zakładać ludziom prąd w domach i robić całą elektrykę. Do tego mogę robić pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych i pomiary kontrolne, bo ludzie często zapominają, że mają obowiązek co 5 lat zrobić przegląd instalacji elektrycznej. To może zrobić elektryk z uprawnieniami, który może wystawić protokół, a ja to już mogę robić

— wyjaśnił Łagwa.