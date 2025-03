O Agnieszce Kotońskiej ostatnio nieustannie jest głośno. Gwiazda TTV ma za sobą występy w kilku popularnych programach rozrywkowych, a oprócz tego prężnie działa również na Instagramie. To właśnie w tym miejscu niespodziewanie postanowiła wyjawić swoim obserwatorom prawdę na temat swojego małżeństwa z Arturem Kotońskim.

Agnieszka Kotońska regularnie odzywa się do swoich fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie dzieli się nowinkami ze swojego życia. Tym razem pokusiła się jednak o pewne refleksje na temat swojego małżeństwa. Gwiazda "Gogglebox" wyznała swoim fanom, że lada moment ona i jej ukochany Artur Kotoński będą świętować swoją 30. rocznicę związku.

Agnieszka i Artur Kotońscy uchodzą za naprawdę zgrane i udane małżeństwo. Bohaterka "Gogglebox" w swoim najnowszym wyznaniu jednak przyznała wprost, że przez te wszystkie lata nie brakowało między nimi trudnych chwil i życiowych dramatów. Na szczęście ich wielka, prawdziwa miłość sprawiła, że wszystko przetrwali.

Szczerze? Nie było łatwo. Dwójka dzieciaków z podstawówki stanęła naprzeciwko siebie i przyrzekła przed Bogiem, przed sobą, że razem, do końca życia. Na dobre i na złe. I to ,,złe'' przyszło nieraz. (...) Bo życie to nie tylko kwiaty, cukierki i te najpiękniejsze momenty. Życie to też trudne decyzje, które czasem zostawiają ślad, ale jeśli miłość jest prawdziwa - przetrwa wszystko. My jesteśmy tego dowodem.

- podkreśliła