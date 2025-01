Piotr Polk, uwielbiany przez widzów gwiazdor serialu "Ojciec Mateusz", musiał stawić czoła ciężkiej chorobie, która zmusiła go do przeszczepu nerki. Aktor otworzył się na temat trudnych chwil, walki o zdrowie i życia po operacji.

Gwiazdor "Ojca Mateusza" przeszedł przeszczep nerki

Piotr Polk, znany z roli inspektora Oresta Możejki w popularnym serialu "Ojciec Mateusz", w ostatnich latach przeszedł przez dramatyczne chwile. Aktor zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które wstrząsnęły jego życiem - niewydolnością nerek, czyli schorzeniem, które może prowadzić do konieczności regularnych dializ lub przeszczepu.

W przypadku Polka przeszczep nerki stał się nieunikniony. Aktor musiał zmierzyć się z myślą, że od powodzenia operacji zależy jego przyszłość. W lutym 2022 roku aktor został wpisany na listę osób zakwalifikowanych do programu przeszczepowego.

Postanowiono, że zrobi się przeszczep wyprzedzający. 'Doszczepi' się trzecią nerkę, żeby odciążyć te dwie. Kiedy dostałem się na listę, to była moja pierwsza '6' w totka, bo stało się to dość szybko. - wyznał w 'Dzień dobry TVN'.

Operacja przeszczepu nerki była kluczowym momentem w życiu Piotra Polka. Choć sam przyznaje, że bał się tego, co go czeka, poddał się procedurze z nadzieją na nowe życie. Dzięki pomocy lekarzy oraz dawcy, aktor otrzymał szansę na powrót do zdrowia.

Kiedy po 4 miesiącach dostałem wiadomość, że jest dawca, nie wiedziałem, co robić. Byłem w szoku, w panice. Ta niewiedza dawała mi trochę poczucie spokoju, nie rozważałem ryzyka, że mogę się nie obudzić - wyznał w śniadaniówce.

Powrót do zdrowia i nowy rozdział

Dziś, po 2,5 roku od operacji, Piotr Polk czuje się dobrze i wrócił do aktywnego życia. Aktor podkreśla, że przeszczep nerki nie tylko uratował mu życie, ale również zmienił jego podejście do codzienności.

Odzyskałem życie w zupełnie nowym wydaniu. Ta sytuacja sprawiła, że trochę inaczej zacząłem patrzeć na swoje życie, na to, co robię i doceniać, że poza aktorstwem jest jeszcze życie, które jest dużo cenniejsze od tego, które tworzymy w pracy - powiedział w rozmowie z 'Plejadą'.

Polk podkreślił, że jest zwolennikiem teorii, że w życiu zawsze wszystko jest po coś.

Jeżeli nie wyciągamy z tego wniosków, to to jest tylko nasza wina. 'Nie zasłużyłem na tę chorobę' - każdy może tak powiedzieć o swojej chorobie. No, ale powiedzmy szczerze, ktoś, kto całe życie pali papierosy, gdzieś sobie na nią zapracował - podsumował Polk.

Serial "Ojciec Mateusz" - o czym jest?

"Ojciec Mateusz" to polski serial kryminalno-obyczajowy, którego akcja rozgrywa się w Sandomierzu. Głównym bohaterem jest ksiądz Mateusz Żmigrodzki, pomagający lokalnej policji w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych. Ważną postacią jest Inspektor Orest Możejko, grany przez Piotra Polka, początkowo sceptycznie nastawiony do pomocy duchownego, ale z czasem doceniający jego intuicję i zaangażowanie. Serial łączy wątki kryminalne z obyczajowym obrazem życia w małej społeczności.

