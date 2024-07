Idealna niania to prawdziwy skarb – mówi wielu rodziców, którzy poszukiwania odpowiedniej opiekunki do dzieci mają za sobą i nie wspominają tej sytuacji dobrze. Zgodnie powtarzają, że to musi być osoba wszechstronna – powinna mieć podejście do dzieci, umieć się z nimi bawić, spędzać z nimi czas. Powinna też umieć je przewinąć, ubrać czy nakarmić.

Poznaj kilka warunków, które powinna spełniać idealna niania i kieruj się nimi przy poszukiwaniu opiekunki dla dziecka:

Referencje – najlepszą formą reklamy jest droga pantoflowa. Jeżeli kilkakrotnie słyszymy o jakiejś niani, a ona jeszcze na rozmowę kwalifikacyjną przynosi ze sobą listy polecające, oznacza to, że może być jedną z idealnych niań.

Kwalifikacje – mylnie funkcjonujące stwierdzenie, że najlepsza niania ma wykształcenie pedagogiczne i wychowawcze, wprowadza nas w błąd. Jest wiele niań, które nie mają ukończonych studiów, a są dobrze przygotowanymi opiekunkami dla dzieci. Co ważne, idealna niania powinna znać zasady pierwszej pomocy, orientować się w wiedzy na temat rozwoju dziecka. Łatwo można to wyłapać, zadając na rozmowie kwalifikacyjnej pytania hipotetyczne: gdyby dziecko poparzyło, palec, co by pani zrobiła? Można również zapytać o aktualną książeczkę sanepidu.

Osobowość – idealna niania powinna mieć tzw. podejście do dzieci. Odznaczać się troskliwością, opiekuńczością i cierpliwością. Ważne, aby okazywała dużo ciepła i spokoju, wtedy dziecko będzie czuło się bezpiecznie. Matki powinni dobierać opiekunki na zasadzie podobieństw do siebie – mieć podobny charakter. Pomoże to dziecku szybciej przyzwyczaić się do nowej osoby.

Dyspozycyjność – praca niani jest odpowiedzialna i wymaga poświęceń. Gdy spóźniamy się na wyznaczoną godzinę powrotu, opiekunka nie może pozostawić dziecka samemu sobie, tylko dlatego, że jej praca się skończyła. Warto zatem dowiedzieć się i ustalić pewne warunki pracy przed podpisaniem umowy. Pamiętaj, że jeżeli wymagasz od niej poświęcenia, musisz wymagać również od siebie, dając jej za zwłokę dodatkowe pieniądze lub godzinę mniej w innym dniu.

Zaangażowanie – idealna niania przywiązuje się do dziecka, dba o jego potrzeby i stara się jak najlepiej otoczyć je opieką. Jej przeciwieństwem jest kobieta, która pracuje jako opiekunka, bo musi i robi wszystko, aby zapewnić dziecku minimum opieki, pragnie by dziecko ciągle spało albo bawiło się samo we własnym pokoju. Co różni te dwie osoby? Zaangażowanie, które w pracy niani jest najważniejsze. Gdy kobieta, opiekująca się dzieckiem, czuje, że robi to, co lubi, dostaje za to godną wypłatę, będzie starać się jeszcze bardziej.

Idealna niania to taka osoba, która z łatwością wejdzie w rolę „drugiej mamy”. To ważne, aby wczuła się w swoją rolę. Nie powinniśmy więcej spotykać się z nianią, która na początku wstępnej rozmowy zapyta o wypłatę – może to oznaczać, że zainteresowana jest tylko pieniędzmi, a nie dobrem dziecka.