Aby skuteczniej pomóc osobie z depresją, trzeba bezwzględnie skontaktować ją z psychiatrą, pilnować zażywania leków, dalszej terapii, stanowić pewne źródło wsparcia i zrozumienia.

Jakich rad nie udzielać, próbując pomóc osobie z depresją

Unikamy oczywistych, nic nie wnoszących do życia osoby chorej poza zirytowaniem jej, banalnych haseł w stylu:

Weź się w garść!

Myśl pozytywnie.

Rozchmurz się.

Kiedy wreszcie się ogarniesz?

Nie przejmuj się.

Inni mają gorzej.

Jutro ci przejdzie.

Stan jest zbyt poważny, żeby osoba w depresji potrafiła się nie przejmować i na tym polega jej problem. Nie ma marzeń, przyszłości, jest aktualna beznadzieja i brak sensu życia.

Jak pomóc osobie z depresją

Mimo najczęstszej niechęci do przyjmowania pomocy zaniechanie prób może doprowadzić do podjęcia przez chorego próby samobójczej. Osobę cierpiącą na depresję musimy umówić na wizytę do psychiatry, a potem pilnować przyjmowania leków, terminów następnych wizyt i zachęcać do terapii, wspomagając leczenie. Ważna jest stała obecność przy niej, trzymanie za rękę, wspólne milczenie, umożliwienie wygadania się czy wypłakania, słuchanie ulubionej muzyki. Nie szczędź drobnych gestów, aby okazać miłość – przygotuj ulubiony deser czy włącz sezon serialu. Uważaj na ton głosu, wyczuwalny pesymizm, oceny czy negatywne komentarze. Okaż, że rozumiesz jej stan i akceptuj np. chęć pozostania w ciągu dnia w łóżku z ewentualnymi zachętami, ale bez zmuszania do aktywności.

Unikaj doradzania, a w zamian za to zapytaj o to, co możesz zrobić, aby pomóc. Okazuj wsparcie na każdym kroku, uzbrajając się najpierw w cierpliwość i wiedzę na temat samej choroby. Opiekun musi dbać o czas dla siebie, odpoczynek, regenerację sił, aby udźwignąć ciężar pomocy.