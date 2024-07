Specjaliści coraz częściej nazywają depresję chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Okazuje się, że może na nią cierpieć nawet 10% Polaków, ale jedynie połowa z nich podejmuje leczenie.

Reklama

Ta zwłoka z udaniem się do lekarza psychiatry czy psychologa może wynikać z różnych powodów – bagatelizowanie objawów, nieznajomość lub brak specjalistów w najbliższej okolicy lub po prostu lęk przed tym, że zostaniemy zaszufladkowani jako osoba chora psychicznie. Jak wyjść z depresji, gdy nie jest ci po drodze do psychologa?

Jak wyjść z depresji w naturalny sposób?

Aktywność fizyczna – prawdopodobnie nie jest to pierwsza rzecz, jaką przepisałby ci lekarz, diagnozując u ciebie depresję. Mimo to powinna być ona częścią terapii. Badacze z Duke University udowodnili (zobacz badania http://today.duke.edu/2000/09/exercise922.html), że pół godziny umiarkowanych ćwiczeń trzy razy w tygodniu znacząco zmniejsza objawy depresji i, co ciekawe, robi to stosunkowo szybko – porównywalnie do przyjmowania leków antydepresyjnych.

Techniki relaksacyjne – jednym z powodów depresji jest permanentny stres. Poza tym sama depresja także wywołuje szereg nieprzyjemnych objawów jak problemy z koncentracją, kłopoty ze snem czy poczucie oderwania od rzeczywistości. Wypróbuj relaksacyjne wizualizacje, trening autogenny, medytację lub inne sposoby na zrelaksowanie się. Badania wskazują, że co prawda ten sposób nie może zastąpić leków, ale znacząco łagodzi objawy depresji.

Więcej o wynikach badania: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0072461/ i http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22805898 .

Zobacz także

Stały plan dnia – być może rutyna nie kojarzy ci się dobrze, ale ustabilizowany rytm życia z pewnością pomoże ci poradzić sobie z objawami depresji. Staraj się mniej więcej o tej samej porze wstawać, jeść posiłki, kłaść się spać. Co więcej – jest to wskazane dla wszystkich osób, bo zapobiega np. problemom trawiennym i pomaga utrzymać sylwetkę w ryzach.

Dziel zadania na mniejsze – jeśli czujesz, że nie podołasz dużemu projektowi, podziel go na mniejsze zadania. Łatwiej zaobserwujesz progres, który cię bardziej zmotywuje.

Dogadzaj sobie – pozwalaj sobie na małe przyjemności, znajdź czas na hobby, poczytaj ulubioną książkę. Gonią cię terminy? Zrób więc krótki bilans: co jest lepsze - oddanie pracy dzień po terminie, ale później będziesz bardziej i dłużej efektywny czy też spełnienie deadline kosztem zdrowia, co odciągnie cię od pracy na jakiś czas?

Jak wyjść z depresji bez pomocy bliskich?

Przede wszystkim nie zamykaj się na ludzi – mając zły nastrój z pewnością nie masz ochoty na to, by udzielać się towarzysko, jednak mimo to staraj się pielęgnować relacje. Bliscy często nie rozumieją tego, z jakim cierpieniem się borykasz, ale im więcej będziesz z nimi rozmawiać, tym lepiej poznają emocje, które tobą targają. Jeśli czujesz, że jednak w twoim otoczeniu nie ma osoby, którą na tyle można darzyć zaufaniem, by powiedzieć jej o problemie, rozważ choćby jednorazową wizytę u psychologa. Gdy zdecydujesz się na wizytę prywatną, specjaliści często pierwsze konsultacje oferują bezpłatnie.

Możesz także skorzystać z telefonów zaufania, gdzie rozmówca na pewno cię wysłucha i w miarę możliwości pokieruje dalej:

Infolinia dla osób z problemami psychicznymi lub ich rodzin (pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego): tel. 22 885 84 83, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 19.00

Centrum ITAKA - antydepresyjny telefon zaufania: tel. 22 654 40 41, czynne w poniedziałki i czwartki od 17.00 do 20.00

Jak wyjść z depresji bez leków?

Niestety nie można powiedzieć, że każdy jest w stanie wyjść z depresji nie stosując leków antydepresyjnych. Każdy przypadek jest zawsze przez lekarza rozpatrywany indywidualnie i zależy od nasilenia choroby, czasu jej trwania, przyczyn, sytuacji życiowej itd. Przy łagodnych objawach sezonowej depresji czasem do poprawy jakości życia może wystarczyć zmiana rytmu życia czy fototerapia, w innych przypadkach wskazane mogą być spotkania z psychoterapeutą, a u jeszcze innych osób konieczne będzie włączenie leków psychotropowych. Jeśli więc zaproponowane sposoby nie przynoszą rezultatów, dla własnego dobra udaj się do specjalisty – porady internetowe, nawet udzielane przez ekspertów, nigdy nie zastąpią prawdziwego kontaktu.

Obecnie depresja jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci u osób młodych w wieku 15-44 lata. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że w ciągu kilku lat problem ten będzie dotyczył już wszystkich grup wiekowych. Nie bagatelizuj tego – jeśli dostrzegasz u siebie objawy depresji, a naturalne sposoby nie działają, udaj się czym prędzej do specjalisty.