Antydepresanty a alkohol: niebezpieczne połączenie

Jeśli bierzesz na stałe antydepresanty, to nie mieszaj ich z alkoholem, ponieważ może to skutkować wzmocnieniem działania leków lub odwrotnie – wzmocnieniem działania alkoholu. W skrajnych przypadkach takie połączenie może doprowadzić nawet do śmierci.