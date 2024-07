Ciągłe zmęczenie obniża komfort życia. Odbiera motywację do działania i negatywnie oddziałuje na nastrój. Najczęstsze przyczyny ciągłego zmęczenia to anemia, nadmiar kofeiny i przewlekły stres.

4 przyczyny ciągłego zmęczenia – stres, kofeina, anemia i niewydolność nerek

Ciągłe zmęczenie, brak chęci i sił do działania mogą być spowodowane niedostatkiem snu, odwodnieniem lub zbyt niską aktywnością fizyczną. Ciągłe zmęczenie może być także symptomem przewlekłego stresu, nadmiaru kofeiny, anemią lub niewydolnością nerek.

1. Przewlekły stres

Zbyt szybkie tempo życia, nieustanne poczucie odpowiedzialności i życie pod presją wpływają na ciągłe zmęczenie. W kłopotliwych i trudnych do przetrwania sytuacjach, organizm produkuje duże ilości kortyzolu. Jest to hormon, którego nadmiar powoduje odczucie wyczerpania. Ratunkiem może być jedynie zmiana trybu życia, urlop lub wyregulowanie zegara biologicznego polegające na wstawaniu z łóżka oraz chodzeniu spać każdego dnia o tej samej porze.

2. Nadmiar kofeiny

Picie codziennie kilku filiżanek kawy oraz mocnej herbaty i zażywanie tabletek z kofeiną powoduje nadmiar kofeiny w organizmie. Zbyt duża ilość kofeiny nie pobudza organizmu, a staje się przyczyną zmęczenia i obniża chęci do działania. Należy ograniczyć picie napojów zawierających kofeinę do 1-2 filiżanek w ciągu dnia.

3. Anemia

Anemia, której przyczyną jest niedobór żelaza wpływa na stałe zmęczenie. Anemia to zaburzenie polegające na zmniejszeniu liczby erytrocytów (krwinek czerwonych) we krwi. W efekcie narządy w organizmie gorzej pracują i są niedotlenione. Anemia rozpoznawana jest podczas morfologii (badania krwi), gdy poziom erytrocytów oscyluje poniżej normy. Norma erytrocytów we krwi dla kobiet wynosi 4,2-5,4 mln/ul, dla mężczyzn 4,7-6,2 mln/ul.

4. Niewydolność nerek

Ciągłe zmęczenie, które jest efektem niewydolności nerek bierze się z nagromadzenia toksyn w organizmie. Nerki, które nieprawidłowo funkcjonują i nie spełniają swojej roli, niedostatecznie oczyszczają krew z pozostałych po przemianie materii substancji. Substancje te odkładają się w organizmie i negatywnie wpływają na pracę narządów wewnętrznych. Niewydolność nerek powoduje, że czujemy się ospali i nie potrafimy się skoncentrować na podstawowych czynnościach. Objawem niewydolności nerek jest także uczucie ociężałości oraz puchnięcie i drętwienie kończyn.