Internautki zapytane o to, jak mogą pokazać chłopakowi, że go kochają, często są zbywane niepoważnymi radami, według których seks jest najlepszym wyznaniem miłosnym. Jest to pewien sposób okazywania uczuć, ale absolutnie nie można traktować go jako jedyny dowód miłości.

Pierwsze wyznanie miłości, tak jak pierwszy pocałunek i pierwszy raz, to bardzo ważne wydarzenie w związku.

Pierwsze wyznanie miłości – kiedy powiedzieć „kocham cię”?

W internecie można spotkać wiele „dobrych rad” na temat odpowiedniego momentu na te słowa – żeby wypowiedzieć je podczas rocznicy, podczas pierwszego razu, nie wcześniej niż na piątej randce, nie później niż po roku… Nie można jednoznacznie określić, kiedy jest odpowiedni moment, ponieważ miłość rozwija się w różnym tempie, a ludzie nie są tacy sami pod względem potrzeby jej wyrażania. Oczekiwanie na właściwy moment wiąże się czasem z obawą przed tym, jaką usłyszy się odpowiedź. Jest to zupełnie zrozumiałe, dlatego nie ma potrzeby, żeby się z tym spieszyć. Ważne jest natomiast to, żeby nie wyznawać miłości w pośpiechu, mimochodem, na siłę oraz to, by wyznanie było szczere. Co ciekawe, mężczyźni statystycznie szybciej od kobiet wyznają miłość, a jednocześnie są szczęśliwsi od pań, gdy jako pierwsi słyszą takie słowa. To ważna informacja dla dziewczyn – być może wcale nie trzeba się obawiać mówienia pierwszej o uczuciach?

Jak na co dzień pokazywać chłopakowi, że się go kocha?

Sposób okazywania swoich uczuć w dużej mierze zależy od samej pary – tego, jak długo ludzie są razem, jak wygląda ich relacja, jakie mają zainteresowania i co lubią. Nie ma uniwersalnego sposobu wyrażenia miłości, który trafi do każdego mężczyzny, ale stosując metodę prób i błędów i obserwując jego reakcje można trafić na to, co robi na nim największe wrażenie. Może to być:

przygotowanie ulubionego dania – gdy para jest razem już długo, do związku może wkraść się rutyna. To prozaiczne, ale często można ją zobaczyć na talerzu. Małe kulinarne niespodzianki pokazują, że wciąż drugiej osobie zależy na tym, by robić ukochanemu małe przyjemności;

– gdy para jest razem już długo, do związku może wkraść się rutyna. To prozaiczne, ale często można ją zobaczyć na talerzu. Małe kulinarne niespodzianki pokazują, że wciąż drugiej osobie zależy na tym, by robić ukochanemu małe przyjemności; komplementowanie mężczyzny – nie tylko kobiety lubią, gdy mówi im się coś miłego. Wbrew pozorom prawienie komplementów chłopakowi nie wygląda inaczej niż w stosunku do kobiet, choć najbardziej działa chwalenie typowo męskich atrybutów i umiejętności. Świetne prowadzenie auta, dobry gust, świetne relacje z kumplami, zaradność i wszelkie komplementy z podtekstem seksualnym – chwalenie tych rzeczy sprawi mu najwięcej radości;

– nie tylko kobiety lubią, gdy mówi im się coś miłego. Wbrew pozorom prawienie komplementów chłopakowi nie wygląda inaczej niż w stosunku do kobiet, choć najbardziej działa chwalenie typowo męskich atrybutów i umiejętności. Świetne prowadzenie auta, dobry gust, świetne relacje z kumplami, zaradność i wszelkie komplementy z podtekstem seksualnym – chwalenie tych rzeczy sprawi mu najwięcej radości; proszenie go o radę – być może zabrzmi to niewiarygodnie, ale tak naprawdę jest to dla mężczyzny bardzo ważne. Pokazuje, że kobieta liczy się z jego zdaniem, docenia go, jego wiedzę i sposób myślenia;

– być może zabrzmi to niewiarygodnie, ale tak naprawdę jest to dla mężczyzny bardzo ważne. Pokazuje, że kobieta liczy się z jego zdaniem, docenia go, jego wiedzę i sposób myślenia; dziękowanie za drobne rzeczy – docenianie nawet małych, z punktu widzenia kobiety oczywistych, prac domowych sprawia, że mężczyzna także poczuje się doceniony. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby zastępować wyznanie „kocham cię” podziękowaniem za wyniesienie śmieci, ale w relacji bardzo ważna jest spójność. Okazywanie, że widzi się starania mężczyzny w każdej sferze jest ważnym uzupełnieniem wyznań.

Jak nie okazywać miłości?

„Naprawdę mnie kochasz? Udowodnij to” – z takimi żądaniami spotykają się szczególnie młode dziewczyny. Nie mając dużego doświadczenia w byciu w związku, szukają porad w internecie, który zamiast przyjść z pomocą, propaguje bardzo przedmiotowe traktowanie relacji. Trzeba powiedzieć to wprost i dobitnie – nikt nie może żądać seksu jako dowodu miłości. To zwykła manipulacja. Miłość jest uczuciem o wiele bardziej złożonym i chociaż sypianie ze sobą jest jego uzupełnieniem, to nigdy nie wolno traktować go jako podstawę relacji. Chłopak, który żąda dowodów miłości w łóżku i grozi rozstaniem w sytuacji odmowy, nie jest wart tego, by trwać z nim w związku. Z pewnością nie jest to materiał na partnera do budowania szczęśliwej i długotrwałej relacji.