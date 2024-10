Oczy wszystkich były skierowane właśnie na nią. Doda pojawiła się w studiu Polsatu podczas czwartego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Po ostatnim rozstaniu z Dariuszem Pachutem nieoczekiwanie zaczęła mówić o pewnym mężczyźnie. Usłyszała to cała Polska, a także sam "zainteresowany", który również był obecny w studiu. Zobaczcie sami!

Doda zachwycona jednym z tancerzy "Tańca z Gwiazdami"

Ubiegły tydzień dostarczył internautom wielu emocji. Wszystko za sprawą licznych rozstań w polskim show-biznesie, jednak niewątpliwie najmocniej fani przeżyli sytuację Dody i Dariusza Pachuta, który wydał oświadczenie sugerujące, że to on zakończył 2,5-letni związek z piosenkarką. Doda jednak postanowiła nie komentować swojego życia prywatnego. Co więcej, wybrała się na czwarty odcinek "Tańca z Gwiazdami" i zachwyciła swoim wyglądem wszystkich.

Doda została zaproszona do studia Polsatu i usiadła na honorowym miejscu, czyli przy stoliku nieopodal parkietu tanecznego. Oczy wszystkich były skierowane właśnie na nią, a z kolei jej oczy błyszczały na widok wszystkich par tanecznych. Pod koniec odcinka "Tańca z Gwiazdami" Krzysztof Ibisz usiadł koło Dody i zapytał czy widzowie mogą liczyć na jej udział w tanecznym show. Chwilę później padło pytanie o jej ulubieńców z odcinka:

Majka 9Jeżowska - przyp. red.) wspaniała, trzymam za nią kciuki! Nie jestem obiektywna, bo Natalkę Nykiel bardzo lubię, jest moją koleżanką ze sceny! - powiedziała wprost Doda.

Co więcej, jako ulubieńców Doda wskazała również Julię Żugaj, a dokładniej... jej partnera Wojtka Kucinę!

Julia Żugaj też rewelacyjnego ma tego Wojtka... OMG!!! - zapiszczała z wrażenia Doda.

Na sam koniec Doda przyznała, że jednak Maciej Zakościelny jej zdaniem poradził sobie najlepiej w czwartym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Podobnie myśleli sędziowie dając Maciejowi i Sarze aż 40 punktów za ich rewelacyjne tango argentyńskie! Niestety, mimo że Doda trzymała mocno kciuki za Natalię Nykiel, ta opuściła program "Taniec z Gwiazdami" decyzją jury.

W następnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" widzowie zobaczą jedynie 8 par, które zatańczą ze swoimi bliskimi na parkiecie show. Czekacie?

