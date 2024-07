Nieszczęśliwa miłość odbija się nie tylko na humorze, ale czasem i na zdrowiu. Dlatego czym prędzej warto się odkochać. Łatwo powiedzieć, ale trudniej zrobić? Nic podobnego, trzeba tylko zorganizować sobie wolny czas i wyjść do ludzi.

Po pierwsze: nie wspominaj

Wspominanie wspólnie spędzonych miłych chwil jest tak samo szkodliwe jak rozdrapywanie ran. Tym bardziej że we wspomnieniach często idealizujemy drugą osobę. Obiektywizm przyjdzie z czasem, o ile nie zafiksujesz się na przywoływaniu pozytywnych wspomnień. Dotyczy to też dogłębnego analizowania tego, dlaczego wam nie wyszło.

Po drugie: nie kontaktuj się z nim

To prawda, że nadzieja umiera ostatnia, ale jeśli chcesz się odkochać, powinnaś zerwać z nim kontakt. Dzięki temu szybciej dojdziesz do siebie i ruszysz do przodu. Jeśli on ciągle pisze i dzwoni – zignoruj go. Nie powinnaś też śledzić go uparcie na portalach społecznościowych, w niczym to nie pomoże.

Po trzecie: spotykaj się z przyjaciółmi i znajomymi

W trudnych chwilach pomogą przyjaciele. Nie tylko wesprą dobrym słowem i cię wysłuchają. Nie broń się przed wychodzeniem z nimi na miasto i na imprezy. Oprócz tego, że się rozerwiesz, możesz poznać kogoś ciekawego, kto pomoże ci zapomnieć o miłosnym niewypale.

Po czwarte: inwestuj w siebie

Od myślenia o nim i analizowania tego, co nie wyszło, oderwą cię zajęcia wymagające skupienia. Zapisz się na kurs, postaw na doszkalanie i rozwój własny. Dobrym wyjściem będzie też nauczenie się nowego języka. Regularne powtarzanie słówek i osłuchanie się z językiem np. podczas oglądania filmów w wybranym języku obcym wypełni wolny czas. Korzyścią płynącą z tego rozwiązania jest też to, że poznasz nowych ludzi w grupie na zajęciach.

Po piąte: znajdź hobby i uprawiaj sport

Jeśli nie wiesz, jak się odkochać, znajdź hobby. Sprawi ci to dużą przyjemność i nie będziesz miała czasu na rozmyślanie o nim. Dodatkowo jeśli wybierzesz np. rękodzieło czy inne artystyczne zajęcie – szybko zobaczysz efekty, co będzie cię motywowało do dalszej pracy. Rodzina i przyjaciele będą zachwyceni, jeśli w prezencie świątecznym podarujesz im własnoręcznie wykonane kartki albo ozdoby czy stroiki. Same korzyści przyniesie również zajęcie się sportem. Wysiłek fizyczny uwalnia endorfiny, czyli hormony szczęścia. Poza tym dotlenienie organizmu i rozciąganie mięśni pozytywnie wpłynie na zdrowie i samopoczucie. Dzięki aktywności fizycznej poprawisz też wygląd sylwetki.

