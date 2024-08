Agnieszka Chylińska często podczas swoich występów kieruje do fanów wyjątkowe słowa. Tak się stało również i tym razem podczas Top of the Top Sopot Festival. To wyznanie wielbiciele artystki z pewnością zapamiętają na długo, bo jak przyznała sama gwiazda, zawsze bała się im o tym powiedzieć, a teraz w końcu to zrobiła! Co dokładnie powiedziała artystka?

Poruszające słowa Agnieszki Chylińskiej ze sceny w Sopocie

Agnieszka Chylińska swoim występem podczas drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival rozgrzała publiczność do czerwoności. Artystka wykonała swoje wielkie hity - "Winna", "Jest nas więcej" oraz "Teraz już wiem". W przerwach między kolejnymi utworami gwiazda kierowała słowa do publiczności, które ta nagradzała gromkimi brawami. W pewnym momencie piosenkarka postanowiła powiedzieć kilka naprawdę bardzo poruszających słów. Agnieszka Chylińska wówczas nie ukrywała, że to właśnie fanom zawdzięcza tak naprawdę wszystko!

Bardzo Wam dziękuję. Zawdzięczam Wam tak naprawdę wszystko, bo nigdy nie marzyłam o tym, żeby śpiewać do pustych sal i wiecie co, tak naprawdę zawsze mi zależało na Was, ale myślę, że tak bardzo bałam się Wam o tym powiedzieć, że jesteście dla mnie najważniejsi, że wszystko wychodziło na odwrót. Byłam taka ,,łe łe łe'' (krzyk - przyp. red.). A ja poprzez to swoje ,,łe łe łe'' chciałam Wam po prostu powiedzieć: ,,potrzebuję Cię, chcę, żeby Ci się podobało to, co robię. Czy podoba Ci się moja piosenka? Czy jestem dla Ciebie ważna? Czy mogę jeszcze wystąpić?'' - mówiła ze sceny w Sopocie Agnieszka Chylińska

Po tych słowach artystka znów otrzymała gromkie brawa od publiczności. Na koniec postanowiła jeszcze dodać:

Tak naprawdę sprawiacie, że ja mam ten sens, że wychodzę na scenę i po tych 30 latach ciągle ktoś na mnie czeka. To jest myślę ogromny dar i Bóg zapłać Wam za to - dodała piosenkarka

Zgromadzona w sopockiej Operze Leśnej publiczność nie ukrywała swojego poruszenia słowami artystki! A Wy, lubicie występy Agnieszki Chylińskiej? Śledzicie Top of the Top Sopot Festival?

