Za nami finał 90. Gali Mistrzów Sportu. Po oficjalnej części gali przyszedł czas na świętowanie i obecni uczestnicy doskonale się bawili, a Michał Probierz udowodnił, że jest królem parkietu. Oprócz sportowców, trenerów, komentatorów sportowych i dziennikarzy na gali nie mogło zabraknąć Edwarda Miszczaka, dyrektora programowego stacji Polsat, na której od lat jest transmitowane całe wydarzenie. Edwardowi Miszczakowi tego wyjątkowego wieczora towarzyszyła żona Anna Cieślak. Jak wiadomo, para na tego typu wydarzeniach zawsze pojawia się razem, a teraz paparazzi uchwycili ich czułe gesty w szatni, zanim wybrali się do domu. Takich zdjęć pary jeszcze nie było! Widać, że łączy ich wyjątkowe uczucie.

Czułe gesty Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka po gali Mistrzów Sportu

Gala Mistrzów Sportu 90. Plebiscytu Przeglądu Sportowego to coroczne wyjątkowe wydarzenie, na którym spotyka się plejada gwiazd polskiego sportu, a przed telewizorami widzowie Polsatu mają okazję obejrzeć relację z gali i poznać najlepszych sportowców. W tym roku oprócz gwiazd sportu o ugruntowanej pozycji, którzy co roku zajmują wysokie miejsca, znalazła się również Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska we wspinaczce sportowej, która została sportowcem 2024 roku. W imieniu Roberta Lewandowskiego po raz kolejny na wydarzeniu pojawiła się jego mama, a za Igę Świątek przemówienie wygłosił jej tata. Gala była niezwykle uroczysta, a uczestnicy zachwycali wyjątkowymi i eleganckimi kreacjami przygotowanymi specjalnie na ten dzień.

Po oficjalnej części gali odbył się bankiet i atmosfera wśród zaproszonych na wydarzenie gości była już zdecydowanie luźniejsza i nie brakowało nawet szaleństw na parkiecie. Wśród gości na uwagę zasługują Anna Cieślak i Edward Miszczak. Para została uchwycona przez fotoreporterów dopiero po gali i na zdjęciach widać, że oboje byli w świetnych nastrojach i niemal przez cały czas trzymali się za ręce.

Parę dzieli 26 lat różnicy i początkowo ich relacja wywoływała spore emocje, ale szybko udowodnili, że naprawdę są zakochani i w 2021 roku wzięli ślub, na którym pojawiło się mnóstwo gwiazd. Na co dzień para chroni swoją prywatność i rzadko mówią o swoim małżeństwie, ale w ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się razem na różnego rodzaju imprezach. Kilka dni temu byli razem na premierze spektaklu "karnawał warszawski", a ostatnio pojawili się wspólnie na Gali Mistrzów Sportu. Zobaczcie zdjęcia!