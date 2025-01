Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" niedługo zostanie mamą po raz trzeci. Właśnie podzieliła się przepięknymi zdjęciami z sesji ciążowej, w której wzięła udział wraz z mężem. Przy okazji zwierzyła się z tego, jak w ostatnim czasie traktowali ją ludzie. Nie zabrakło też poruszającego wyznania.

Sesja ciążowa Małgorzaty Borysewicz z "Rolnik szuka żony"

Małgorzata Borysewicz wzięła udział w 4. edycji "Rolnik szuka żony", by znaleźć miłość swojego życia. To dzięki programowi poznała Pawła Borysewicza, który specjalnie dla niej przeprowadził się do Polski i zmienił całe swoje życie, by pomagać jej na gospodarstwie. Dziś doskonale odnajduje się w tej branży. Parze układa się nie tylko zawodowo ale pielęgnują także swoje życie rodzinne. Małgorzata Borysewicz i Paweł Borysewicz wychowują synka Rysia oraz córkę Blankę. Rolniczka aktualnie jest w trzeciej ciąży. Małgorzata Borysewicz zdradziła imię trzeciego dziecka, będzie to synek, którego nazwą Filip.

Tuż przed porodem rolniczka podzieliła się piękną sesją zdjęciową, w której wzięła udział wraz z mężem. Wzruszającymi zdjęciami podzieliła się w sieci:

Czuję wdzięczność, doceniam każdy dzień z moją rodziną. Czasem się wzruszam, jak słyszę od jednego z moich dzieci : kocham moją rodzinę. Bo wiecie, wśród tych małych i większych przyjemności, są chwile których nie da się wycenić, nie da się podbić statystykami , nie da się dokupić promocji… więcej spamować nie będę.

Fani Małgorzaty Borysewicz z "Rolnik szuka żony" są wzruszeni

Historia miłości Małgorzaty i Pawła Borysewiczów jest jak z filmu. Fani cieszą się ich miłością i kibicują, w tej przepięknej chwili. Zdjęcia z sesji ciążowej skomentowali następująco:

Gosiu widać, że szczęśliwa jesteś

Przepiękna kobieta i mama

Uwielbiam Was, od pierwszego listu... Od pierwszego spotkania! Wszystkiego dobrego, piękni Wy!

Ciężarna Małgorzata Borysewicz o sytuacjach, jakie spotkały ją w ciąży

Okazuje się, jednak, że rolniczka musiała mierzyć się z niejedną zaskakującą a nierzadko przykrą sytuacją. Małgorzata Borysewicz podzieliła się całą listą zakazów, jaką otrzymała od kobiet w ostatnim czasie. Zaczynając od zakazu picia kawy czy herbaty, przez zakaz parkowania na miejscach dla rodzin, kiedy jest bez dzieci po to, że nie wypada w ciąży robić sesji zdjęciowych. Na szczęście usłyszała też sporo miłych uwag:

Ostatnio Pani w Łomży chciała mi pomóc zanieść koszyk, choć wg mnie był w miarę ok. Powiedziałam jej, że jest kochana.

Kontynuowała:

Od niektórych kobiet też usłyszałam, że kwitnąco wyglądam, dziś np., że brzusio taki zgrabny, nie wygląda na zaawansowaną ciążę. Dużo życzeń pozytywnych.

Na koniec dodała, że to nie tak, że "wszyscy są nieprzychylni i przewrażliwieni":

Po prostu zdałam sobie sprawę z tego, że czasem ciężarówki po prostu ludziom przeszkadzają. Osobiście nie rozumiem tego, dlatego, że ja zostałam mamą, mając prawie 29 lat. Dużo moich koleżanek wystartowało wcześniej. Może nie czułam większego polotu do cudzych radości, ale cieszyłam się, że po prostu ludziom się układa. Miałam nadzieję, że ten moment w moim życiu nastąpi.

Na koniec jednak padły najbardziej wzruszające słowa:

A jak już nastąpił, to wypełnił wszystko

