Antoni Królikowski, czyli były partner (i jeszcze mąż) Joanny Opozdy dopiero co podzielił się radosną wieścią o tym, że został tatą po raz drugi, a mamą jego dziecka została jego obecna partnerka, Izabela. A co z życiem uczuciowym Joanny Opozdy? Czy uważa się za kobietę spełnioną! Padły zaskakujące i poruszające słowa, wobec których trudno mi przejść obojętnie.

Choć od rozstania Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego minęło już niemal 2,5 roku, para nadal nie może dogadać się na drodze sądowej i uzyskać rozwodu. Nie przeszkadza im to jednak w prowadzeniu odrębnych żyć: niedawno Królikowski podzielił się nowiną o tym, że właśnie został tatą.

Joanna Opozda z kolei, jak sama przyznaje, jest skupiona na wychowaniu synka, Vincenta, i to zadanie jest dla niej najważniejsze:

Aktorka dodała, że uważa się przede wszystkim za "wdzięczną kobietę" i stara się doceniać wszystko to co ma:

Jestem przede wszystkim wdzięczną kobietą, za wszystko, co mam. Codziennie dziękuję Bogu za to co mam, za to, że z wielu sytuacji, gdy wydawało mi się, że nie ma wyjścia, mi się udało to wyjście znaleźć

- podsumowała aktorka.