Sylwetka pływaka to jędrne, wyrzeźbione, smukłe i przede wszystkim gibkie ciało. Osiągniesz ją, jeśli będziesz regularnie ćwiczyć siłowo i pływać na basenie. Dzięki temu wzmocnisz mięśnie, spalisz kalorie i poprawisz kondycję.

Sylwetka pływaka – jak ją osiągnąć?

Pływacy mają wyrzeźbiony tułów i klatkę piersiową. Ponadto najszerszy mięsień grzbietu w górnej części pleców i mięśnie piersiowe wyrzeźbione są na tyle, że przypominają literę „V”. Oprócz tego pływacy mają płaski brzuch i jędrne pośladki. Wysiłek fizyczny powinien być wykonywany 4-5 razy w tygodniu po 45 minut. Poniższe ćwiczenia wykonuj 2 razy w tygodniu, jedno po drugim. Pamiętaj też o właściwej diecie. Jedz regularne posiłki, 4-5 razy dziennie (trzy większe i dwie przekąski) i pij dużo wody (2 litry w ciągu dnia). Unikaj fast foodów, chipsów, słodyczy i napojów gazowanych.

Wyrzut piłki lekarskiej do tyłu

Jednym z ćwiczeń, które pomogą uzyskać sylwetkę pływaka jest wyrzucanie piłki do tyłu. Stań w lekkim rozkroku, z lekko ugiętymi kolanami, a do rąk weź piłkę lekarską. Wyrzuć ją energicznym ruchem do tyłu. Ćwiczenie powtórz 10 razy.

Podciąganie się na drążku

Kolejnym ćwiczeniem na osiągnięcie sylwetki pływaka jest podciąganie się na drążku. Chwyć drążek (szerzej niż barki) i zacznij podciągać się do klatki piersiowej. W takiej pozycji wytrzymaj 2-3 sekundy, wróć do pozycji wyjściowej i powtórz ćwiczenie. Wykonaj około 10 powtórzeń.

Przysiady z obciążeniem

Stopy ustaw równolegle na szerokość bioder. Plecy trzymaj proste, łopatki ściągnięte, weź hantle do obu rąk i zegnij je w łokciach, tak by obciążenia znajdowały się na wysokości barków. Zrób przysiad, pamiętając by mieć wyprostowane plecy i wróć do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie powtórz 10 razy.

Trening na basenie

Trening na basenie również powinien być wykonywany 2-3 razy w tygodniu. Najlepiej wykonywać go w te dni, w które nie ćwiczysz na siłowni. Podczas jednogodzinnego treningu na basenie jesteś w stanie spalić aż 500 kalorii. Pierwszego dnia wykonaj 10 długości basenu kraulem (spala najwięcej kalorii), a potem 10 stylem grzbietowym, który wzmacnia plecy. Drugiego dnia w tygodniu możesz przepłynąć 10 długości basenu delfinem, a kolejne dziesięć żabką, która wzmacnia biodra i wewnętrzne części ud. Pamiętaj o prawidłowej technice pływania i by z tygodnia na tydzień zwiększać intensywność ćwiczeń.