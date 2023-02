Ciężarna Sylwia Przybysz na siłowni. Ma problemy z chodzeniem 

Ślub i wesele Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego bez wątpienia będą wielkim wydarzeniem. Para od wielu miesięcy intensywnie przygotowuje się to tego wyjątkowego dnia, a ostatnio wokalistka zdradziła w relacji na Instastory, że odebrała już suknię ślubną, którą zamówiła u jednej z ulubionych projektantek gwiazd - Violi Piekut. Emocje przed ślubem nie cichną, a teraz sam Jan Dąbrowski zdradził datę ślubu! Znamy datę ślubu Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego. Youtuber wszystko zdradził... Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski już od ponad roku przygotowują się do ślubu, który nie ukrywają, że jest dla nich bardzo ważnym wydarzeniem. To nie koniec zmian w ich życiu pary, bo zdecydowali się też na budowę domu marzeń. Sylwia Przybysz już od dawna nie ukrywa, że organizacja wesela zajmuje niemal cały jej wolny czas , a ostatnio pokazała, jaki prezent przygotowali dla gości. Na słodkim upominku widoczna była data, ale wokalistka zasloniła dzień zdradzając jedynie, że ślub odbędzie się w czerwcu. Teraz Jan Dąbrowski zdradził szczegółową datę, odliczając dni to tego wyjątkowego dnia! To oznacza, że Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski powiedzą sobie Tak już w przyszły weekend! 8 dni do wesela - napisał na Instagramie Jan Dąbrowski. Zobacz także: Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski szykują się do ślubu: "Będzie pięknie" Wokalistka jakiś czas temu prezentowała przymiarki sukien ślubnych i zdradziła już, że znalazła wymarzony model. Ostatnie dni przed uroczystością Sylwia Przybysz spędza na zamawianiu ostatnich dekoracji i upominków dla rodziców, a pierwszego tańca para uczyła się pod czujnym okiem profesjonalistów Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke . W związku z organizacją wesela, w ostatnim czasie zamawiałam przez internet mnóstwo rzeczy: dekoracje, prezenty dla gości, dla rodziców,...