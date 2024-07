Gdy motywacja do ćwiczeń spada, dobrze ustalić sobie minimalny limit aktywności. Jest szansa, że rozgrzany organizm jednak będzie chciał kontynuować ćwiczenia.

Wizualizuj przyszłość i cel, który chcesz osiągnąć

W wysiłku ogromną pomocą może być świadomość celu – wyobraź sobie zatem do czego zmierzasz, jak masz się czuć, jak wyglądać. Możesz opisać dokładnie jak będziesz się czuł i wyglądał, gdy osiągniesz zamierzony cel i miej pod ręką taką ściągę.

Utrwal w sobie samopoczucie po ćwiczeniach

Doskonale wiesz, że jak już zdecydujesz się na ćwiczenia, czujesz się zdecydowanie lepiej, niż gdy je odpuszczasz. Zachowaj w sobie pamięć tego samopoczucia, które towarzyszy ci po wysiłku fizycznym, możesz po udanych ćwiczeniach napisać kilka słów na temat tego, co one ci dały i zaglądać do tych notatek w chwilach spadku motywacji.

Zachęć do treningu koleżankę

Jeśli masz problemy z systematycznością, może w duecie łatwiej będzie ci o motywację. Zachęć koleżankę do wspólnych systematycznych ćwiczeń, jest spora szansa na to, że będziecie się wzajemnie motywować do pozytywnego działania.

Znajdź słowa, które cię zmotywują

Umieść w widocznym dla siebie miejscu jakieś hasło lub cytat, który pomoże ci się zmotywować. Może to być cytat Dalajlamy: „celem nie jest bycie lepszym od kogoś innego, lecz bycie lepszym od tego, kim samemu było się wcześniej” albo inne słowa, które cię zachęcą do starania i wysiłku.

Śledź swoje sukcesy i zapisuj je

Wykorzystaj mały notatnik do tego, aby śledzić swoje postępy. Motywacją będzie, jeśli zobaczysz, że schudłeś konkretną liczbę centymetrów w miejscach, nad którymi ciężko pracujesz podczas ćwiczeń. Możesz ustalać sobie w tym zeszycie kolejne cele, które dzięki ćwiczeniom osiągniesz.

Przynajmniej 10 minut

Jeśli motywacja spadła do tego poziomu, że w ogóle nie masz ochoty ruszyć się do zaplanowanych ćwiczeń, postanów sobie, że przynajmniej przez 10 minut się poruszasz. Jest szansa, że jak już zaczniesz, organizm sam będzie domagał się kontynuacji. A jeśli nie, przynajmniej poruszasz się 10 minut.

I przede wszystkim pamiętaj, że ćwicząc, robisz dla siebie i swojego ciała coś dobrego, więc możesz być dumny z tego, że traktujesz się z należytą troską i szacunkiem.