Jennifer Lopez znana jest nie tylko dzięki swoim umiejętnościom wokalnym i aktorskim, ale także wyczuciu modowemu, które naśladują miliony kobiet na całym świecie. Teraz gwiazda pokazała, że potrafi wyglądać stylowo nawet podczas wyjścia na siłownię i zakupy. Zobaczcie jej stylizację.

Tak Jennifer Lopez wygląda na co dzień

Od lat Jennifer Lopez udowadnia, że wiek to tylko liczba. Sama określa swój styl, jako "ponadczasowy, seksowny, klasyczny i nieco jak dla chłopczycy". Dlaczego? 53-latka chętnie nosi jeansy, bluzy z kapturem, t-shirty z nadrukami, kolczyki w kształcie kół czy spodnie cargo. Bez względu na to, jakie trendy są aktualnie w modzie, ona jest wierna jednej zasadzie - wciąż jest "Jenny from the block" i chce sprawiać wrażenie dziewczyny z sąsiedztwa. Z tego powodu na co dzień wybiera klasyczne stylizacje, które może odtworzyć każda z nas, jednak "podkręca je" luksusowymi dodatkami. Tak zrobiła również podczas ostatniego wyjścia.

Backgrid/East News

W poniedziałek, 17 lipca Jennifer Lopez po raz kolejny pokazała, że to właśnie akcesoria są najważniejszą kategorią w jej szafie. Choć zazwyczaj stara się, by jej torebki, biżuteria i buty na wysokim obcasie rzucały się w oczy, to jedynym miejscem, w którym rezygnuje z tych elementów są regularne wizyty na siłowni. Nawet wtedy jednak dba o to, by wyglądać seksownie. W jaki sposób? Otóż podkreśla kobiece kształty ciasno oplatającymi sylwetkę fasonami. Podczas ostatniego wyjścia na przykład wybrała czarne legginsy z wysokim stanem i odsłoniła brzuch białym crop topem z krótkim rękawem.

Backgrid/East News

Pierwsze skrzypce w tej sportowej stylizacji grały jednak duże okulary w oryginalnym kształcie marki Max Mara, a także popularna torba Hermes Birkin, którą Jennifer Lopez ma w kilku wersjach. Tym razem zdecydowała się na biały egzemplarz z okuciami w kolorze złotym. Za taki model należy zapłacić około 120 tysięcy złotych.

Podoba Wam się jej look?

Backgrid/East News