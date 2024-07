Robert Lewandowski zaskoczył zdjęciem z najlepszą partnerką od wspólnych ćwiczeń i jest nią oczywiście jego żona. Para jest w rewelacyjnej formie i zaprezentowała swoje umięśnione sylwetki, ale nie to zainteresowało internautów. Okazuje się, że fani piłkarza nadal nie mogą zapomnieć o meczu z Mołdawią. W komentarzach zawrzało!

Anna Lewandowska pozuje na siłowni z Robertem, a internauci nie mają litości dla piłkarza!

Anna i Robert Lewandowscy często razem ćwiczą, a w ostatnim czasie trenerce coraz częściej udaje się namówić męża na wspólne ćwiczenia z jej nowego wyzwania, jakie przygotowała dla swoich obserwatorek. Teraz Robert Lewandowski opublikował wspólne zdjęcie z żoną, na którym na jego twarzy maluje się radosny uśmiech. Piłkarz wymownie podpisał fotografię, na której oboje prezentują rewelacyjną formę.

Best gym partner ???????????? @annalewandowska

Tymczasem internauci w komentarzach wrócili do głośnego i kompromitującego polską reprezentację meczu z Mołdawią, który piłkarze przegrali 2:3, a Robert Lewandowski strzelił jedną bramkę. Wygląda na to, że kibice mają żal do kapitana reprezentacji, który po meczu nie zabrał głosu. W komentarzach zawrzało:

Czekamy na popisy na boisku nie na siłowni Rozumiem, że to są ciężkie przygotowania, by uniknąć kolejnego blamażu z potężną Mołdawią? Wypadałoby najpierw przeprosić za występ reprezentacji z Mołdawią a potem wrzucać radosne zdjęcia Forma jest jednak na mocarną Mołdawie gdzie ich rezerwowi gracze mieli na rano do roboty to nie wystarczy

Tymczasem Anna Lewandowska jest zachwycona, że jej mąż dołączył do treningu i nie ukrywa, że wykonanie całego wyzwania to nie jest łatwa sprawa. Sądzicie, że Robert Lewandowski odpowie na komentarze swoich fanów i kibiców reprezentacji Polski?

