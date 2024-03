Marta ze "Ślubu d pierwszego wejrzenia" zorganizowała na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. Bohaterka show TVN-u zaspokoiła ciekawość fanów i odpowiedziała na pytania, dzięki którym dowiedzieliśmy się, co u niej słychać. Jesteście ciekawi? Koniecznie sprawdźcie!

Reklama

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Marta o swoim obecnym życiu

W oczekiwaniu na kolejne edycje "Ślubu od pierwszego wejrzenia", widzowie nie mogą narzekać na nudę. Chociaż jeszcze muszą poczekać zanim poznają nowych uczestników, mają okazje śledzić gwiazdy poprzednich edycji. Uczestnicy chętnie dzielą się tym, co dzieje się w ich życiach po programie. Niedawno okazało się Przemek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"ma nową partnerkę. Tymczasem okazuje się, że równie dużo dzieje się u Marty z ósmej edycji miłosnego show.

Mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia

Zobacz także: Iga ze „Ślubu…” pokazała nowego partnera! „Ten pan towarzyszy mi przez cały czas”

Marta w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" nie miała za dużo szczęścia - widzom niemalże od początku wydawało się, że nie nadaje na tych samych falach z Maciejem. Ona sama również nie wspomina swojego udziału w eksperymencie najlepiej. Program jednak dał jej dużą ilość fanów, którzy do tej pory śledzą jej losy w mediach społecznościowych. To właśnie tam jakiś czas temu Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się spektakularną metamorfozą. Okazuje się, że zmiany w wyglądzie to niejedyne zmiany, jakie zaszły w jej życiu. Teraz pochwaliła się kolejnymi.

Marta Ślub od pierwszego wejrzenia Instagram @martapodbiol1

Zobacz także: "Jestem przeszczęśliwą osobą". Agnieszka z "ŚOPW" dzieli się radością

Zobacz także

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poruszyła temat swojej kariery zawodowej. Czym aktualnie zajmuje się w pracy?

Odpowiadam za dodawanie gier na stronie, pozycjonowanie ich i pisanie artykułów,trochę tego jest - wyznała.

Obecnie jest zadowolona z tego, jak potoczyło się jej życie po programie:

To bardzo wymagające stanowisko, wymagające skupienia. Wszystko idzie powoli do przodu. Żyjemy sobie na spokojnie z uśmiechem. W weekendy odwiedzamy nowe miejsca - wyjasniła.

Reklama

Na pytanie o "Ślub od pierwszego wejrzenia" i hejt, z którym musiała mierzyć się po emisji programu, odpowiedziała:

Ja już o tym nie myślę za często skwitowała.

Marta Ślub od pierwszego wejrzenia Instagram @martapodbiol1

Marta Ślub od pierwszego wejrzenia Instagram @martapodbiol1