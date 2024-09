Lenka Kliment pokazała na Instagramie nowe zdjęcie i dodała wpis, w którym poinformowała o wielkich zmianach! Okazuje się, że tancerka razem z mężem podjęli ważną dla nich decyzję. Żona Jana Klimenta nie ukrywa, że nie jest jej łatwo. Zwróciła się do internautów i poprosiła ich o wsparcie.

Jan i Lenka Klimentowie już od wielu lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Lenka Klimentowa z Janem Klimentem starali się o dziecko sześć lat aż w końcu ich upragniony synek pojawił się na świecie. Mały Cristianek urodził się w grudniu 2022 roku, a dumni rodzice od samego początku chętnie chwalili się swoim szczęściem i pokazywali chłopca na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych. Teraz Lenka Kliment pokazała nowy kadr z dzieckiem i ogłosiła wielkie zmiany!

Okazuje się, że Jan i Lenka Klimentowie podjęli decyzję w sprawie swojego synka i tak 2 września mały Cristianek po raz pierwszy poszedł do żłobka!

Tancerka nie urywa stresu i ogromnych emocji.