Nauka szybkiego czytania metodą Glenna Domana daje o wiele lepsze efekty niż czytanie fonetyczne (polegające na nauce liter, później sylab, a na końcu wyrazów i głośnym ich wymawianiu). Opiera się na czytaniu od razu całych wyrazów.

Reklama

Nauka czytania globalnego sprawia, że czytamy w tempie naturalnym, tj. około 1000 słów na minutę. Dorosły Polak czyta przeciętnie 200 słów na minutę, a zatem znacznie poniżej możliwości swojego mózgu.

Nauka czytania metodą Glenna Domana – podstawowe informacje

Nauka czytania metodą Glenna Domana to inaczej nauka metodą czytania globalnego. Glenn Doman to amerykański fizjoterapeuta, który początkowo pracował tylko z dziećmi z upośledzeniem mózgowym. Efekty nauki czytania przeszły jego najśmielsze oczekiwania, dlatego edukację rozszerzył także na dzieci zdrowe.

Nauka szybkiego czytania od 3. roku życia

Naukę czytania można rozpocząć już od pierwszych dni życia dziecka. Maluch uczy się nieświadomie, wystarczy stworzyć mu środowisko bogate w bodźce. Nauka polega na prezentowaniu dziecku kart A4, na których zapisane są drukowanymi literami wyrazy. Należy w bardzo szybkim tempie wymawiać napisane słowo i pokazywać następne. Czynność tę możemy wykonywać dwa razy dziennie, z każdym dniem stopniowo zwiększając liczbę słów. Ważne są powtórki, np. we wtorek oprócz nowych słów, należy przypomnieć wyrazy poznane w poniedziałek. Dziecko nieświadomie je zapamiętuje. W praktyce oznacza to, że dziecko pomimo tego, że nie zna liter, to potrafi przeczytać słowa.

Zobacz także

Nauka szybkiego czytania dzieci szkolnych

Dzieci szkolne potrafią już czytać, więc metody globalnego czytania polegają na usprawnieniu rozumienia czytanego tekstu oraz kilkakrotnym przyspieszeniu tempa czytania. Najważniejszą zasadą jest czytanie ze wskaźnikiem, wyeliminowanie nawyku subwokalizacji zewnętrznej (wypowiadania słów pod nosem) i subwokalizacji wewnętrznej (tzw. wewnętrznego lektora). Dzieci uczą się pod wpływem wyszkolonych trenerów, którzy dbają o zróżnicowane metody nauki oraz dostosowanie technik do postępów dzieci. Niektóre firmy umożliwiają naukę zdalną, ale ta forma kształcenia najczęściej się nie sprawdza – dzieci nie mają tyle motywacji, by trenować samodzielnie.

Efekty nauki czytania metodą Glenna Domana

Osoby, które uczyły się czytać metodą globalną czytają kilka razy szybciej niż rówieśnicy. Lubią i chcą czytać, zwykle „pochłaniają” książki, dzięki czemu mają niezwykle rozwiniętą wyobraźnię i bogate słownictwo – znają wiele określeń synonimicznych, stosują złożone konstrukcje składniowe. Dzięki temu zwiększa się ich pewność siebie, co wpływa zarówno na kształcenie, jak i sukcesy w życiu zawodowym i osobistym.