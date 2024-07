Ćwiczenia rozwojowe dla trzylatków uczą przez zabawę. To, co dla dorosłych jest nauką, dla dzieci stanowi niezwykłą frajdę. Dobrze maksymalnie to wykorzystać, ponieważ z wiekiem nie da się nadrobić straconego czasu.

Kształcące zabawy dla trzylatków

Żeby dziecko nie zniechęciło się do pisania, warto dać mu szansę wielokrotnego podejmowania prób, a to umożliwia pisanie w mące, kaszy, ryżu. Kolejna rzecz, która sprawia trudność trzylatkowi, to zdrobnienia. Dziecko, żeby nazwać coś, co jest małe, stosuje zwykle stopniowanie opisowe, tzn. mówi małe krzesło, a nie krzesełko. Zabawa w zdrobnienia pomoże mu nauczyć się jednowyrazowych określeń.

Pisanie i rysowanie w kaszy, ryżu, mące

Kreślenie literek i rysunków w sypkich materiałach spożywczych, np. kaszy, ryżu, mące usprawnia motorykę małą, czyli ruchy palców i dłoni. Warto więc poświęcić dziecku czas, rozsypać na stolnicy lub ceracie kaszę, ryż i mąkę i pozwolić dziecku stworzyć dowolny rysunek lub uczyć je w ten sposób liter. To miła odmiana dla codziennego używania pisaków, więc dziecko chętnie zaangażuje się w nowe zajęcie. Pisanie w sypkich materiałach spożywczych ma jeszcze jedną ważną zaletę - jeżeli dziecku nie uda się stworzyć takiej literki, jakiej chciało, np. „d” będzie miało krzywy ogonek, nic nie stoi na przeszkodzie, by szybko zmienić kształt spółgłoski. W przypadku posługiwania się pisakiem, pozostaje jedynie skreślenie literki i rozpoczęcie pracy na nowo, a to może zniechęcić dziecko. Bardzo ważne jest, by trzylatek miał poczucie sukcesu, a pisanie i rysowanie w kaszy, ryżu czy mące umacnia jego pewność siebie.

Zabawa w zdrobnienia

Przygotuj ilustracje z przedmiotami różnej wielkości. Pokazuj dziecku, dodając komentarz, np. „To jest duży kubek, a to mały – kubeczek; To jest duży but, a to mały – bucik” itd. Za drugim razem wystarczy, że pokażesz dziecku rysunki, a ono je nazwie. Dzięki tej zabawie dziecko nieświadomie uczy się, że język polski jest językiem fleksyjnym (słowa mają końcówki, odmieniają się).