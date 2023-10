Caroline Derpienski odpowiedziała na "szybkie strzały" Party.pl. Modelka, które na codzień mieszka w Miami od kilku tygodni przebywa w Polsce i chętnie pokazuje się na oficjalnych imprezach. Ostatnio reporter Party.pl spotkał się na kolejnym evencie i zadał jej kilka szybkich pytań. Sprawdźcie, co chciałaby dostać Caroline Derpienski i co by zrobiła, gdyby nie miała pieniędzy na koncie.

"Szybkie strzały: Caroline Derpienski odpowiada na pytania

O Caroline Derpienski od kilku tygodni jest naprawdę głośno. Modelka pochodząca z Białegostoku mieszka w Miami, ale ostatnio przyleciała do ojczyzny i podbija polski show-biznes. Caroline Derpienski zdradziła nam, jak wygląda jej życie w Miami, a teraz odpowiedziała na "szybkie strzały" Party.pl.

Co Caroline Derpienski by zrobiła, gdyby nie miała pieniędzy na koncie? Odpowiedziała!

- To bym totalnie zamknęła się w czterech ścianach i nie wychodziła z domu ponieważ jednak zapewnia mi to komfort- odpowiedziała modelka.

Co jeszcze powiedziała przed naszą kamerą? Posłuchajcie Caroline Derpienski.

