Joanna Koroniewska do "szybkich strzałów" podeszła z humorem. W trakcie okazało się, że to co dla naszego dziennikarza jest zupełnie normalne, dla aktorki byłoby nie do pomyślenia. O czym mowa?

Joanna Koroniewska w zaskakującym wyznaniu

Joanna Koroniewska wzięła udział w naszej zabawie. "Szybkie strzały" okazały się być dla niej stresujące:

Boże widzisz jak szybko? Ja nie umiem tak szybko myśleć - powiedziała ze śmiechem.

Aktorka odpowiedziała nam na kilka randomowych pytań, które pozwolą wam ją lepiej poznać. Czego nie brakuje w jej lodówce, czym jest dla niej szczęście i co najbardziej chciałaby dostać w prezencie? Na te i kilka innych zaskakujących pytań znajdziecie odpowiedzi w naszym wideo.

