Wiktoria Gąsiewska to jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Nic więc dziwnego, że często pojawia się na wielkich imprezach i modnych eventach w stolicy naszego kraju. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z aktorką właśnie na jednym z eventów i oczywiście nie mogło zabraknąć "szybkich strzałów". Zobaczcie odpowiedzi młodej gwiazdy!

Wiktoria Gąsiewska i szybkie strzały Party.pl

Niedawno z naszymi szybkimi strzałami zmierzyła się Klaudia El Dursi, a wcześniej także Viki Gabor, czy Doda. Teraz przyszedł czas na Wiktorię Gąsiewską! Zapytaliśmy piękną aktorkę między innymi o to, co zrobiłaby, gdyby nie miała pieniędzy, jakie zwierzę jest do niej podobne, a także o to, co najbardziej lubi dotykać. I to właśnie odpowiedź na to ostatnie pytanie nieźle nas zaskoczyła. Koniecznie zobaczcie nasze wideo powyżej, aby dowiedzieć się szczegółów. Nie możecie przegapić też odpowiedzi Wiktorii Gąsiewskiej na pytanie o sen, który zapadł jej najbardziej w pamięć!

