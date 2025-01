Agata z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories zabrała głos w sprawie Macieja, którego pożegnała na etapie pierwszych spotkań. Czy żałuje, że nie zaprosiła "Sikalafą" na swoje gospodarstwo? Agata zaskoczyła szczerym wyznaniem i za pośrednictwem mediów społecznościowych przeprosiła byłego kandydata!

Reklama

Agata z "Rolnik szuka żony" przeprosiła Sikalafą

Na początku grudnia ubiegłego roku zakończyła się jedenasta edycja "Rolnik szuka żony". W ostatnim sezonie programu mogliśmy śledzić losy m.in. Agaty, która po wielu latach samotności postanowiła spróbować odnaleźć swoją drugą połówkę. Rolniczka otrzymała całkiem sporo listów od zainteresowanych nią mężczyzn, ale do programu zaprosiła jedynie: Irka, Mirka i Macieja. Niestety, już pod pierwszych randkach i wspólnych aktywnościach Agata postanowiła pożegnać się z 65-letnim Maciejem "Sikalafą". Dziś tego żałuje?

Agata podczas relacji na InstaStories zabrała głos w sprawie byłego kandydata! Rolniczka pokazała kadry z nagrań programu i przyznała, że źle zrobiła nie zapraszając "Sikalafą" do swojego domu.

Pożegnałam wtedy Sikalafą, a szkoda bo przynajmniej byłaby większa rywalizacja napisała Agata.

To jeszcze nie koniec! Uczestniczka jedenastej edycji "Rolnik szuka żony" pokazała kolejny kadr z Maciejem - zdradziła, dlaczego nie przesłuchała płyty, jaką otrzymała razem z listem od "Sikalafą" i publicznie się do niego zwróciła.

(...) nie mam odtwarzacza CD, ale jak kiedyś znajdę kogoś, kto ma to na pewno odsłucham. Sikalafą jak to czytasz to przepraszam

Instagram @agata.matuszewska.rolnik

Jesteście zaskoczeni wyznaniem Agaty? Nie jest tajemnicą, że fani "Rolnik szuka żony" apelowali do produkcji ws. Macieja gdy okazało się, że rolniczka podziękowała mu za dalszy udział w programie. 65-letni kandydat Agaty skradł serca widzów swoimi tekstami i bezpośredniością.

Dziś wiemy już, że Agata do swojego gospodarstwa zaprosiła Irka i Mirka, jednak z żadnym z kandydatów nie udało się jej stworzyć bliskiej, romantycznej relacji. Myślicie, że gdyby rolniczka tak szybko nie odesłała "Sikalafą" do domu, to byłaby szansa na to żeby 65-latek skradł jej serce? Żałujecie, że Agata nie chciała poznawać bliżej Macieja "Sikalafą"?

My mamy nadzieję, że Agata z "Rolnik szuka żony" wkrótce odnajdzie swoje szczęście i zapomni o dramatach, które spotkały ją w przeszłości. Kto wie, być może za jakiś czas pochwali się romantycznymi kadrami z nowym partnerem. Tego jej właśnie życzymy!

Reklama

Zobacz także: Agata z "Rolnik szuka żony" przeżyła ogromny dramat. Ujawniła, co ją spotkało: "Nigdzie publicznie o tym nie wspominałam"