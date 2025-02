Nie da się ukryć, że obecnie na Agnieszkę Kaczorowską spada ogromny hejt. Jakiś czas temu aktorka nie tylko rozstała się z mężem, ale również wzięła udział w programie "Królowa Przetrwania". Z czasem okazało się, że w tajlandzkiej dżungli wiele się wydarzyło pomiędzy uczestniczkami, które zaczęły ujawniać sekrety z kulis programu. Aktorce sporo się oberwało, a internauci nie zostawiają na niej suchej nitki, ale ona nie zamierza czytać tego, co mają o niej do powiedzenia inni ludzie.

Agnieszka Kaczorowska jest na świeczniku mediów i internautów po tym, jak wyszło na jaw, że rozstała się z mężem. Aktorka ponownie znalazła się w centrum medialnej burzy po publikacjach Marianny Schreiber. Kontrowersje wywołały liściki, które Schreiber opublikowała na Instagramie, którym autorami były inicjały "A" i "E", a internauci wysnuli już sobie swoje teorie, o kogo może chodzić. Cała sytuacja wprowadziła napięcie w świat show-biznesu i wywołała falę spekulacji w mediach.

To jeszcze bardziej nakręciło medialny hejt na Agnieszkę Kaczorowską. Ostatnio w rozmowie z dziennikarką, 32-latka została zapytana o to, czy czyta komentarze na swój temat. Tancerka miała przygotowaną stanowczą odpowiedź:

Zdecydowanie jestem odcięta, aczkolwiek dociera do mnie wszystko to, co wpływa na mój Instagram, bo prowadzę swój profil na Instagramie sama

– powiedziała Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z Plejadą.pl.