Naukę pływania należy zacząć od oswajania się z wodą. Im wcześniej zaczniemy ten proces, tym lepiej. Najlepsze style, od których warto zacząć przygodę z nauką pływania, to żabka i styl grzbietowy.

Gdzie uczyć się pływać?

W morzu jest łatwiej nauczyć się pływać niż na basenie – słona woda ma większą wyporność, dzięki czemu łatwiej utrzymać się na jej powierzchni. Z drugiej strony w morzu często pojawiają się wysokie fale, które mogą podtopić niedoświadczonego pływaka. Najlepiej zatem zacząć naukę w morzu kiedy nie ma wiatru lub w basenie ze sprzętem pomocniczym.

Jak nauczyć się pływać? Sprawdzone sposoby

Naturalnym etapem w trakcie nauki pływania jest coraz głębsze zanurzanie ciała. Najbardziej efektywne są lekcje nauki pływania z trenerem lub inną zaufaną osobą, która dobrze radzi sobie z tą dyscypliną sportową.

Dobrym wyborem jest zapisanie się na zajęcia z trenerem. Zajęcia indywidualne to dobry wybór dla osób, które nie mogą spotykać się regularnie w tym samym terminie. Wybór tego sposobu nauki pływania sprawia, że trener może skupić się wyłącznie na jednej osobie, dzięki czemu szybciej można zobaczyć efekty. Z kolei osoby, które motywują się, widząc postępy innych osób, powinny wybrać zajęcia grupowe.

Najlepiej zacząć od oswajania się z wodą. W wodzie, przy brzegu basenu warto ćwiczyć zanurzanie głowy (na jak najdłuższy czas) i układanie ciała na wodzie na plecach. Z czasem można przesuwać się w głąb basenu lub innego zbiornika wodnego.

Na początku warto skorzystać z deski do pływania, płetw lub innych akcesoriów, które ułatwią utrzymanie się na wodzie. Ciało powinno być ułożone na brzuchu lub na plecach tak, żeby siła wyporu wody unosiła je na powierzchni. Przy wstawaniu można sobie pomagać, przytrzymując się lin.

Kolejnym etapem jest dodanie ruchu rąk i nóg, aby zacząć przemieszczać się w wodzie. Szybko można nauczyć się pływać, trzymając deskę w rękach, a nogami wykonując pionowe nożyce. Można zacząć od leżenia na brzuchu, a następnie przejść do leżenia na plecach.

Ostatnim etapem nauki pływania jest nauka ruchów, typowych dla określonego stylu pływackiego. Najlepiej zacząć od stylu grzbietowego (na plecach) lub żabki.

Jak nauczyć się pływać żabką?

Ruchy w żabce, zwanej inaczej stylem klasycznym, powinny być symetryczne i zsynchronizowane. Ramiona i nogi nie powinny być zbyt szeroko rozwierane, żeby nie powodować zbyt dużych oporów wody. W momencie pracy ramion, nogi muszą być wyprostowane i na odwrót, w momencie zagarniania wody nogami, ramiona muszą być wyprostowane.

Bardzo ważne jest zanurzanie głowy – należy unikać sytuacji, w której głowa jest kierowana ku górze (zadzierana do góry) - taka postawa obciąża bowiem kręgosłup.

Ruchy w stylu klasycznym - jak prawidłowo pływać?

W trakcie poślizgu w przód ciało powinno być ułożone poziomo, z wyprostowanymi ramionami, otaczającymi głowę nad linią uszu, dłońmi położonymi poziomo jedna na drugiej i skierowanymi w dół. Głowa powinna być zwrócona poziomo do dna. Nogi w tym momencie muszą być wyprostowane.

W czasie nabierania wody do odbicia, zagarniamy wodę ramionami kierowanymi w dół (do pionu) dbając, by łokcie nie przekraczały linii barków, a ramiona były zgięte w łokciach pod kątem 90 stopni. W tym momencie wynurzamy głowę i barki nad poziom wody, by zaczerpnąć powietrza. Następnie opuszczając się do poziomu, ruchem obrotowym kierujemy ręce tak by najpierw złączyły się palcami na wysokości twarzy, a potem łokciami, po czym prostujemy ręce do pozycji wyjściowej (poślizgu).

W trakcie prostowania ramion zagarniamy wodę nogami, kierując pięty do pośladków, a palce na zewnątrz, energicznie się odpychamy i prostujemy całą sylwetkę – do pełnego poślizgu.

Jak nauczyć się pływać stylem grzbietowym

Pływanie stylem grzbietowym nie wymaga zanurzania twarzy. Ramionami wykonuje się naprzemienne ruchy krążenia w tył. Nogi wykonują ruch pionowych nożyc.