Styl klasyczny w pływaniu potocznie nazywany jest pływaniem żabką. Większość szkółek pływackich rozpoczyna naukę pływania właśnie od tej techniki. Z pozoru może wydawać się łatwa, jednak skoordynowanie ruchów rąk i nóg sprawia, że pływanie żabką na początku może sprawiać wiele trudności.

Klasyczny styl uznawany jest za najtrudniejszy styl pływacki do nauki. Jest to również technika o wiele wolniejsza od kraulu, ale również mniej intensywna w ruchach – w żabce ruchy podzielone są na dwa etapy:

Wślizg (kiedy ręce i nogi są wyprostowane, a ciało „wślizguje się” do przodu).

(kiedy ręce i nogi są wyprostowane, a ciało „wślizguje się” do przodu). Ruch rąk, nóg i barków – ruchy przypominające ruch żaby w wodzie.

Pływanie żabką: dlaczego styl klasyczny jest taki trudny?

Skoordynowanie całego ciała podczas pływania żabką jest trudne do wykonania. Żaba ma ewolucyjnie przystosowane ciało, aby pływać w nietypowym, choć bardzo efektownym stylu. Człowiek musi się tej sztuki nauczyć od podstaw.

Należy pamiętać, że ręce i nogi muszą ze sobą współpracować – kiedy ręce rozpoczynają ruch, chwilę po nich nogi również muszą się poruszyć:

1. Etap wślizgu: ręce wyprostowane, dłonie złączone, nogi wyprostowane i złączone.

2. Etap ruchu: dłonie odwracają się o 180 stopni na zewnątrz, a ręce idą szeroko na boki, zginając się w łokciach (później ręce powracają do pozycji wślizgu). Nogi są szeroko „wyrzucane” na boki, przy zgiętych i elastycznych kolanach, by ostatecznie się wyprostować i powrócić do pozycji sztywnych, złączonych i wyprostowanych wzdłuż ciała.

Żabka stanie się przyjemnością, gdy opanuje się sztukę oddychania. W tym stylu głowa znajduje się podczas wślizgu pod powierzchnią wody, a podczas ruchu razem z ramionami jest nad taflą wody. Nabieranie powietrza, a późniejsze jego wypuszczanie pod wodą jest kluczem do sukcesu, jeżeli chodzi o naukę pływania.

Pływanie żabką: efekty

Gdy technika stylu klasycznego jest opanowana, pływanie żabką staje się przyjemne i relaksujące. Wzmacnia przede wszystkim mięśnie rąk i nóg, przez co te partie ciała są najbardziej wyrzeźbione i ukształtowane. Pływanie przez godzinę żabką powoli spalić 400-500 kalorii – mniej niż przy kraulu (aż 700! kalorii), jednak ten styl jest spokojniejszy, mniej intensywny, ale przez to bardziej odprężający.