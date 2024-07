Jak kręcić hula hop? Właściwe wykonywanie ćwiczeń pozwoli osiągnąć smukłą talię, ramiona, sylwetkę i wyrzeźbić brzuch.

Jak wykonywać ćwiczenia z hula hop?

Ćwiczenia z hula hop powinieneś wykonywać regularnie i najlepiej dwa razy dziennie po 20 minut. Ćwiczenia możesz wykonywać wszędzie: w domu przed telewizorem, na świeżym powietrzu czy podczas słuchania muzyki. Jeśli jesteś początkowym ćwiczącym zaczynaj ćwiczenia od kilku minut, a z dnia na dzień wydłużaj kręcenie hula hop. Jeśli przesadzisz z treningiem, możesz doprowadzić do pojawienia się siniaków i otarć. Systematyczne treningi możesz wspomóc właściwą dietą. Pierwsze efekty zauważysz już po 2 tygodniach. Pamiętaj, by przy każdym ćwiczeniu z hula hop mieć wciągnięty brzuch i wyprostowane plecy.

Ćwiczenia z hula hop na biodra – jak kręcić hula hop?

Stań w lekkim rozkroku, mocno trzymając się podłoża. Następnie umieść hula hop na biodrach, wciągnij brzuch, wyprostuj plecy i wykonuj koła, lekko poruszając się przy tym. Ćwiczenie wykonuj przez 15-20 minut.

Ćwiczenia z hula hop na smukłą talię – jak kręcić hula hop?

Stań w rozkroku, a stopy rozstaw troszkę szerzej niż szerokość bioder. Następnie wciągnij brzuch, nogi lekko ugnij w kolanach i wyprostuj plecy. Hula hop umieść na wysokości talii i staraj się rytmicznie kręcić koła. Bu uzyskać lepszą równowagę trzymaj ręce w górze. Ćwiczenie wykonuj przez 15-20 minut.

Ćwiczenia z hula hop na wąskie ramiona

Jedną rękę wyciągnij na bok (tak by znajdowała się na wysokości barku). Następnie umieść koło na nadgarstku i staraj się kręcić kołem tak, by przesuwało się w stronę ramienia i z powrotem. Pamiętaj, by brzuch był wciągnięty, a plecy wyprostowane. Ćwiczenie wykonuj 10 minut na jednej ręce i tyle samo na drugiej.