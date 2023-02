Katarzyna Cichopek opublikowała swoje najnowsze zdjęcie, a przy okazji pokazała płaski i umięśniony brzuszek. Gwiazda serialu "M jak miłość" i prowadząca "Pytanie na śniadanie" od jakiegoś czasu intensywnie trenuje, a dziś może pochwalić się naprawdę szczupłą figurą. Internauci są zachwyceni talią i brzuszkiem Katarzyny Cichopek. Spójrzcie na to zdjęcie! Katarzyna Cichopek pokazała brzuszek Katarzyna Cichopek od kilku miesięcy ostro trenuje i dba o dietę. Gwiazda "M jak miłość" i prowadząca "Pytanie na śniadanie" chętnie pokazuje swoim fanom, jak ćwiczy na siłowi, a ostatnio zdradziła, że osiągnęła wagę o której z pewnością marzy wiele kobiet. Tuż po świętach Bożego Narodzenia Katarzyna Cichopek zdradziła bowiem, że jej waga wskazuje już poniżej 50 kilogramów. Teraz Katarzyna Cichopek opublikowała na Instagramie swoje najnowsze zdjęcie, a fani zachwycili się jej brzuszkiem! Zobacz także: Katarzyna Cichopek trenuje u Anny Lewandowskiej. "To był prawdziwy wycisk" Katarzyna Cichopek na najnowszym zdjęciu pozuje w dresie z krótką bluzą, która odsłoniła płaski i umięśniony brzuszek aktorki. Internauci są zachwyceni świetną formą gwiazdy TVP. - Wow🔥 jaki szczupaczek 🌹😘 - co za figura🔥🔥 - ale ten brzuch superpłaski....😍 - Wow Kasiu, piękna figura ❤️- komentują fani. Zobacz także: Mąż Katarzyny Cichopek schudł i pochwalił się nowym zdjęciem. Taki efekt osiągnął w święta! Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcie Katarzyny Cichopek i zwróćcie uwagę na brzuszek aktorki! Widać, że ostre treningi i zdrowy styl życia przynoszą efekty. Zobacz także: Kasia Cichopek chyba nigdy nie pokazała tak odważnej fotki! "Wizerunek...