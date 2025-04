Deynn podzieliła się niezwykle osobistymi chwilami z sali porodowej, ukazując emocje związane z narodzinami dziecka. Niewielu decyduje się na taki krok - co sprawiło, że influencerka postanowiła pokazać te intymne chwile?

Wczoraj na Instagramie Deynn, wraz ze swoim mężem, opublikowała zdjęcie z wyjątkowego momentu – narodzin ich dziecka. Na fotografii widać szczęśliwą mamę, tatę oraz nowonarodzonego maluszka, który zaledwie chwilę wcześniej przyszedł na świat. Przez całą fotografię przebija ogrom emocji, miłości i wzruszenia. Wśród fanów nie brakowało gratulacji i ciepłych słów, które płynęły od obserwatorów. Teraz Majewscy zdecydowali się na kolejny krok i dodali intymne kadry z sali porodowej.

Emocje, miłość, wzrusz, ciary… dopiero do nas dociera co wydarzyło się wczoraj nad ranem

Deynn, mimo swojej popularności w mediach społecznościowych, nigdy nie ukrywała swojego życia prywatnego. Publikacja zdjęć z sali porodowej to dla niej kolejny krok w budowaniu autentycznego wizerunku. Zdecydowała się na pokazanie tych chwil, ponieważ, jak sama pisze, emocje były tak silne, że chciała się nimi podzielić z innymi.

Post Deynn wywołał ogromne emocje wśród jej obserwatorów. Pod zdjęciem pojawiło się wiele gratulacji, ale i komentarzy pełnych wzruszeń. Fani zauważyli, jak wyjątkowe i autentyczne są te zdjęcia. Nie brakuje również osób, które wyraziły podziw, że Deynn zdecydowała się na pokazanie takich momentów, które często są dla wielu zbyt osobiste.

Głos zabrał również Daniel Majewski, który nie krył faktu, że narodziny syna to najpiękniejszy dzień w jego życiu: