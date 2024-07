Ćwiczenia na trampolinie – na czym polega i jakie korzyści przynosi jumping fitness?

Ćwiczenia na trampolinie, zwane jumping fitness to ćwiczenia fizyczne przeprowadzane w rytmie energicznej muzyki. Trening zaliczany jest do ćwiczeń cardio, a same zajęcia polegają na skokach w swobodnej formie.