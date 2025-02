Tak Marianna Schreiber podsumowała aferę z liścikami z "Królowej przetrwania", którą wywołała niedawno:

"Królowa przetrwania" jeszcze się nie kończy a internauci już nie nadążają za dramami. Sporo mówi się o wyznaniach Pauliny Smaszcz ale także o aferze wywołanej publikacją "tajemniczych liścików", które miały wymieniać ze sobą uczestniczki "Królowej przetrwania". Okazuje się, że dostały się w posiadanie Marianny Schreiber, która zdecydowała się ich treść opublikować w sieci. Niektórzy zastanawiali się, skąd Marianna Schreiber ma liściki, jednak jak podkreśla: "nabyła je legalnie".