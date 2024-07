Owoce liczi można jeść na surowo lub przygotować z nich konfitury. Mają słodko-kwaśny smak i kwiatowy zapach. Zawierają polifenole, które chronią organizm przed chorobami krążenia i stanami zapalnymi.

Zdrowa odsłona liczi

Owoce liczi są bogatym źródłem witaminy C i witamin z grupy B. Dostarczają do organizmu błonnik pokarmowy i składniki mineralne takie jak: żelazo, potas, fosfor, wapń i magnez. Zawierają flawonoidy, które przeciwdziałają powstawaniu komórek nowotworowych. Obecny w miąższu liczi oligonol chroni skórę przed promieniowaniem UV. Liczi jest niskokaloryczne: w 100 g owocu znajduje się 66 kcal. Jedno liczi ma ok. 7 kcal. Owoc zwiększa poziom energii i zwalcza wolne rodniki. Wspomaga układ sercowo-naczyniowy. Chroni komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników i wspomaga procesy metaboliczne. Dzięki zawartości magnezu, wapnia i fosforu ma pozytywny wpływ na kondycję kości i stawów.

Liczi – jak i z czym je jeść

Owoce to owalne pestkowce. Pokryte są cienką chropowatą skórką w kolorze żółto-brązowym. Miąższ jest białawy, aromatyczny i słodki o galaretowatej konsystencji. Jego zapach przypomina nieco dziką różę. W smaku liczi jest słodko-kwaśne i orzeźwiające. Owoce należy przechowywać w lodówce. Można je także mrozić i suszyć. Nie należy zostawiać ich jednak w temperaturze pokojowej na dłużej niż 4-5 dni, ponieważ stracą swój smak. Na rynku dostępne są zarówno świeże owoce liczi, jak i przetworzone w postaci galaretek lub dżemów.

Owoce można jeść na surowo lub wykorzystać je do przygotowania kompotów i konfitur. Liczi może być też dodatkiem do sałatek i deserów. Aby wydobyć owoc ze skórki należy naciąć ją lekko nożem i rozłupać palcami. Jadalną częścią liczi jest biały miąższ, wewnątrz którego ukryta jest duża, brązowa, niejadalna pestka.

Wskazówki przed zakupem

Najlepiej wybierać owoce, które mają nierówną i jasnoczerwoną skórkę. Średnica liczi powinna wynosić ok. 2,5 cm. Owoc nadaje się do zjedzenia, gdy skórka łatwo odchodzi od miąższu w trakcie obierania. Lepiej unikać ciemnych, suchych i matowych owoców.

