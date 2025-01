Podobniej jak wiele innych gwiazd Milo Ventimiglia stracił dom podczas pożarów szalejących w Kalifornii. Na swoje płonące posiadłości bezradnie patrzyli m.in. James Wood, Paris Hilton, Billy Crystal, Eugene Levy, Heidi Montag, Diane Warren, Ricki Lake, Mandy Moore, Cary Elwes, Spencer Pratt, Cameron Mathison oraz Anthony Hopkins. Obecnie Pacific Palisades to rejon najbardziej dotknięty przez żywioł. W wyniku wysokiego zagrożenia w Los Angeles i okolicy służby nakazały także ewakuację mieszkańców Malibu oraz Santa Monica. Klęska żywiołowa dotknęła również dom gwiazdora serialu „Tacy jesteśmy”. Ventimiglia musiał uciekać ze swojej rezydencji razem z żoną Jarah Mariano, która jest w dziewiątym miesiącu ciąży. Para dopiero co ukończyła pokój dziecięcy. Aktor opowiedział o stracie w emocjonującym wywiadzie dla CBS News. Na wizji pojawiły się łzy.

We wtorek, 7 stycznia Milo Ventimiglia oraz Jarah Mariano musieli natychmiast opuścić swój dom w związku z zagrożeniem pożarowym, które dotknęło Kalifornię. Gwiazdor znany z kultowego serialu „Tacy jesteśmy” czy filmów „Creed II” oraz „Jeszcze większe dzieci” zostawili dorobek życia, który niestety ostatecznie został strawiony przez ogień. Sytuacja była wyjątkowo dramatyczna, ponieważ para niedawno ukończyła pokój dziecięcy. Aktor i jego ukochana już za kilka miesięcy zostaną rodzicami.

Ventimiglia wraz ze swoją ciężarną partnerką są już w bezpiecznym miejscu. Spodziewającej się dziecka Jarah Mariano na szczęście nic się nie stało. Para jednak z bólem rozstała się z domem, który miał dla nich wartość sentymentalną. W rozmowie z CBS News aktor opowiedział o tym trudnym doświadczeniu. W pewnym momencie 47-latek zaczął płakać.

Gwiazdor oglądał, jak jego dom płonie. Przyznał, że widok, który ukazał mu się na kamerach bezpieczeństwa, był wyjątkowo bolesny. W końcu wyłączył podgląd, ponieważ nie mógł dłużej patrzeć na to, jak jego posiadłość zmienia się w zgliszcza.

Myślę, że najpierw przychodzi moment szoku, w którym myślisz: „To dzieje się naprawdę”. Potem w pewnym momencie po prostu to wyłączasz... bo po co to dalej oglądać?

– wyjaśnił Ventimiglia.