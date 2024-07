Dorota z "Rolnik szuka żony" już w październiku po raz drugi zostanie mamą i ma za sobą przeprowadzkę do Waldemara. Wygląda na to, że ukochana rolnika doskonale odnalazła się w nowych okolicznościach i coraz chętnie publikuje kadry z gospodarstwa i nie ukrywa, że dobre samopoczucie w czasie ciąży pozwala jej na to, aby pomagała Waldemarowi przy codziennych obowiązkach. Ostatnio Dorota zaskoczyła nowymi kadrami. Tak rodzinnie spędzają wolny czas przed porodem...

Reklama

Dorota z "Rolnik szuka żony" pokazała, jak spędza czas Waldemarem i ich synami

Dorota i Waldemar ku zaskoczeniu widzów programu "Rolnik szuka żony" stworzyli świetną parę i na każdym kroku udowadniają, że są szczęśliwi i właśnie spełnia się ich marzenie o rodzinie i córeczce. W oczekiwaniu na narodziny dziecka Dorota i Waldemar umilają sobie czas wspólnymi wyjazdami. Tym razem udało im się wybrać do Bydgoszczy, gdzie razem z ich synami spędzili wyjątkowy czas.

Jeszcze tylko odebrać chłopaków i szybki wyjazd do Bydzi dobiegł końca. Każdy z naszej czwórki zadowolony z wyjazdu napisał Waldemar z 'Rolnik szuka żony'

Instagram @c5waldi_passion_farmer

Para przy okazji pokazała, jak ich dzieci spędziły ten czas. Okazuje się, że chłopcy bawili się doskonale i korzystali z mnóstwa atrakcji. Widać, że Dorota i Waldemar dbają o to, aby chłopcy mieli dobre relacje, a wspólna zabawa z pewnością w tym pomoże.

Instagram @c5waldi_passion_farmer

Reklama

Dorota przy okazji zdradziła też, że podczas wyjazdu nie zabrakło wizyty w kinie. Wygląda na to, że Waldemar chce zarazić chłopców swoją wielką pasją do kina. Już w programie rolnik chwalił się ogromną kolekcją filmów i nie ukrywał, że w jakimś momencie swojego życia myślał o tym, aby zostać filmowcem.