Magda Narożna już na stałe zapisała się w historii, jako jedna z najlepszych wokalistek disco polo. Jej utwory są śpiewane na wielu imprezach okolicznościowych, a ona sama ma wielu wiernych fanów. Wokalistka radzi sobie całkiem nieźle na parkiecie "Tańca z gwiazdami" i choć w ostatnim odcinku jurorzy ocenili ją bardzo pozytywnie, to i tak znalazła się w dogrywce. Internauci nie mogą w to uwierzyć i nie zgadzają się z werdyktem!

Magda Narożna w dogrywce w "Tańcu z gwiazdami"

W drugim odcinku "Tańca z gwiazdami" Magda Narożna i Piotr Musiałkowski zaprezentowali walca angielskiego do utworu "All by myself". Para numer 9 została pozytywnie oceniona przez jury, które przyznało im łącznie 28 punktów.

Widzę bardzo dużą metamorfozę - zobaczyłem subtelną, dziewczęcą odsłonę i przemyśl, czy jej nie przenieść gdzieś na scenę disco polo komentował Rafał Maserak.

W mediach społecznościowy internauci również nie szczędzili komplementów tej parze, dlatego niektórzy nie dowierzają, że to właśnie oni zatańczą w dogrywce w następnym odcinku.

Widzowie "Tańca z gwiazdami" komentują werdykt

W drugim odcinku tanecznego show Polsatu nie tylko pożegnaliśmy się z jedną parą, ale również poznaliśmy dwie zagrożone pary, które w następnym odcinku zatańczą w dogrywce. O awans do kolejnego odcinka będą walczyć Cezary Trybański i Izabela Skierska oraz Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski. Internauci nie mogą uwierzyć w zagrożenie tej drugiej pary.

Ale że Magda Narożna w strefie zagrożenia?? Coś mi tu śmierdzi... Ta para jest lubiana i popularna, hello...

Zdziwiłam się, że Magda i Piotr byli w strefie zagrożenia

Narożna zagrożona? To żart... – piszą internauci.

Maciej Kurzajewski i Lenka Kliment odpali z "Tańca z gwiazdami"

​W drugim odcinku 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" Maciej Kurzajewski i jego partnerka taneczna, Lenka Klimentova, jako pierwsi pożegnali się z programem. Para zaprezentowała walca angielskiego, za który otrzymała od jury 28 punktów. ​Pomimo zaangażowania i włożonej pracy, para nie zdołała przekonać widzów do oddania na nich wystarczającej liczby głosów.

Decyzja o odpadnięciu Kurzajewskiego i Klimentovej szybko stała się tematem gorących dyskusji w mediach społecznościowych. Wiele osób uznało werdykt za niesprawiedliwy, wskazując, że w programie pozostali uczestnicy prezentujący niższy poziom taneczny. Pojawiły się także spekulacje, że eliminacja Kurzajewskiego mogła być wynikiem jego medialnego konfliktu z byłą żoną, który rzekomo wpłynął na sympatię widzów.

Czekacie już na trzeci odcinek "Tańca z gwiazdami", w którym Magda Narożna weźmie udział w dogrywce? Myślicie, że gwiazda disco polo pokona swojego rywala na parkiecie?

