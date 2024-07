Marty Klein, seksuolog i terapeuta, w książce „Inteligencja seksualna” definiuje ją jako samoświadomość, samoakceptację i komunikację. Tego wszystkiego można się nauczyć, a co za tym idzie – można zwiększyć swój poziom inteligencji seksualnej.

Czym jest inteligencja seksualna?

Na inteligencję seksualną składa się kilka czynników:

poczucie humoru,

umiejętność rozluźnienia się,

umiejętność do skoncentrowania się i zignorowania dystraktorów (czynniki, które przeszkadzają),

samoakceptacja – szczególnie akceptacja swojego ciała,

umiejętność okazania pożądania,

umiejętność rozmawiania o antykoncepcji i chorobach przenoszonych drogą płciową,

odczuwanie przyjemności z dotykania siebie podczas seksu,

umiejętność cieszenia się seksem „na trzeźwo”, bez uprzedniego picia alkoholu,

wiedza na temat seksu i ciała,

realistyczne oczekiwania względem siebie i drugiej osoby,

realistyczna samoocena swojej seksualności niezależnie od wydajności seksualnej.

W dużym skrócie inteligencja seksualna jest więc wiedzą na temat seksu, świadomością własnego ciała i swoich emocji, które są niezbędne do tego, aby seks był satysfakcjonujący.

Jak zwiększyć inteligencję seksualną?

Żeby zwiększyć inteligencję seksualną należy przede wszystkim przeanalizować to, jak wygląda obecne życie seksualne i jakie są względem niego oczekiwania:

jak chcesz czuć się podczas seksu?

w jakich sytuacjach zbliżenie cię najbardziej cieszyło?

czego się wstydzisz podczas seksu i dlaczego?

co i kiedy zwykle rozprasza podczas zbliżenia?

co wiesz o ciele swoim i swojego partnera/partnerki?

Za kluczowe Marty Klein uważa dwa zagadnienia – samoakceptację i komunikację. Bez pokochania swojego ciała takiego, jakim jest, trudno koncentrować się na samym uniesieniu – szczególnie kobiety przyznają się do tego, że myślą o tym, jak wyglądają podczas seksu i starają się przybierać korzystne pozycje. Komunikację należy rozumieć jako szczere i otwarte mówienie o swoich potrzebach, ale także umiejętność odmówienia, gdy czegoś nie chcemy zrobić. Nigdy nie można zmuszać się do seksu!

Co może pogorszyć jakość seksu?

Seks przestaje przynosić radość i przyjemność w momencie, gdy zamiast pełnej koncentracji na drugiej osobie i swoich własnych odczuciach pojawia się mnóstwo dystraktorów. Skutecznie rozproszyć potrafi:

zawstydzenie w sypialni, trema,

ból fizyczny (jeszcze raz – nigdy nie zmuszaj się do seksu!),

strach przed ciążą lub chorobą,

praktykowanie pozycji czy metod, których tak naprawdę nie chce się robić,

ogólne rozkojarzenie,

strach przed utratą kontroli, który wywołuje spięcie,

brak poczucia bliskości z partnerem.

Jeśli któryś z tych symptomów jest ci bliski, oznacza to, że jest to sfera, nad którą należy jeszcze popracować, by móc w pełni cieszyć się fizyczną miłością. Satysfakcja i zadowolenie z seksu są najlepszą miarą inteligencji seksualnej.