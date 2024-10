Majka Jeżowska zaprezentowała się do tej pory w "Tańcu z Gwiazdami" w kilku różnych odsłonach, ale ta, którą zaprezentowała dzisiaj, nie ma sobie równych! Zobaczcie, jak wylądowała "w łóżku" ze swoim tanecznym partnerem!

Majka Jeżowska i Michał Danilczuk w zmysłowej rumbie w "Tańcu z Gwiazdami"

W tym odcinku "Tańca z Gwiazdami" pary prezentują aż po dwa tańce, a Majka Jeżowska i Michał Danilczuk rozpoczęli od rumby. Fani są zgodni: ten występ podniósł temperaturę na widowni i wśród fanów przed telewizorami!

Majka Jeżowska i Michał Danilczuk jako pierwszy taniec zaprezentowali ognistą rumbę, która rozgrzała parkiet do czerwoności! Co ciekawe, swój taniec rozpoczęli od sceny w ... "łóżku", imitowanym przez element scenografii na parkiecie. Zauważyli to również jurorzy:

Jesteś miss nóg tego programu - skomentował Rafał Maserak.

Piękniejesz, młodniejesz, błyszczysz. Jesteś kapiącym, chodzącym seksem - komentowała Ewa Kasprzyk.

Fani również byli zgodni ws. tego, co zaprezentowała na parkiecie Majka Jeżowska:

Maja, Michał!!!! To było 40!!! - napisała zachwycona Maffashion.

Mam wrażenie, że ten taniec był jakimś odrodzeniem Majki. Z zapartym tchem obserwowałem plastyczność jej ciała i rewelacyjne figury. Na technice się nie znam, ale wywarło na mnie to ogromne wrażenie

Majka to totalna petarda, z Michałem wymiatają na parkiecie, ten wstęp był cudowny, pełen emocji, wspaniale!!! Lecimy do finał

Niestety, pewien aspekt tego odcinka tanecznego show Polsatu rozczarował fanów. Chodziło o muzykę, która zdaniem niektórych telewidzów była źle dobrana w "Tańcu z Gwiazdami". Zgadzacie się z tą opinią?

A jak Wam się podobała rumba Majki Jeżowskiej i Michała Danilczuka? Było zmysłowo, a może dodalibyście do tego tańca coś jeszcze? Jedno jest pewne: z odcinka na odcinek wokalistka rozkwita w tanecznym show coraz bardziej!

