Jaqueline już po finale "Love Island 8" nie ukrywała, że jest singielką i choć została zasypana wiadomościami na temat rozstania, to nie zdradzała, co się wydarzyło. Teraz postanowiła to zmienić i zdecydowała się poinformować fanów, że została zdradzona przez Bartka!

Jaqueline z "Love Island" ujawnia powód rozstania z Bartkiem!

Takiej sytuacji w historii "Love Island" jeszcze nie było! Tuż po finale, w którym wzięli udział Jaqueline i Bartek, Laura i Armin, Oliwka i Adam oraz Karolina i Rafał niektóre z par już się rozstały. Jaqueline nie ukrywała, że do Polski wracała już jako singielka. To wywołało mnóstwo spekulacji, a uczestniczka została zapypana wiadomościami o powód rozstania. Teraz sama zdradziła, co się stało! Jaqueline z "Love Island" napisała wprost, że zastała Bartka w łóżku z Karoliną.

Pięknie dziękuję za wszystkie miłe wiadomości! To bardzo budujące. Spekulacje w internecie są prawdą - zastałam Bartka w łóżku z Karoliną. Opowiem Wam więcej jak będę miała na to przestrzeń. - napisała Jaqueline.

Instagram / jaqueline.sgonina

Jaqueline z "Love Island" podziękowała niektórym uczestnikom za wsparcie, jakie okazali jej w tej trudnej sytuacji. Wygląda na to, że uczestniczka nie zamierza milczeć na temat zdrady Bartka i podzieli się z fanami nowymi informacjami na ten temat, kiedy będzie mogła opowiedzieć o tym, co ją spotkało.

Instagram / jaqueline.sgonina

Spodziewaliście się takiego obrotu spraw tuż po finale 8. edycji "Love Island"? Bartek zabierze głos?

Mat. prasowe

Instagram / jaqueline.sgonina